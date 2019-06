Endnu en amerikansk turist har mistet livet under en ferie til Den Dominikanske Republik.

Det bringer antallet af uforklarlige dødsfald op på hele seks og får nu FBI til at indlede en officiel undersøgelse. Det skriver New York Post.

Den netop afdøde turist er den fjerde amerikaner, der på kort tid er fundet død i det caribiske land.

Det kom for nyligt frem, at tre amerikanere i slutningen af maj - uafhængigt af hinanden - havde mistet livet med få dages mellemrum på det samme feriehotel, The Grand Bahia Principe Hotel i La Romana.

Og nu viser det sig, at endnu en amerikansk turist - måneden før - også blev fundet død på et hotel i Den Dominikanske Republik.

Der er tale om en 67-årig mand ved navn Robert Bell Wallace fra Californien, som i april blev fundet død på Hard Rock Hotel & Casino resort i Punta Cana.

»Vi har så mange spørgsmål. Vi vil ikke have, det her sker for nogen andre,« siger hans niece, Chloe Arnold, til Fox News.

Hotellet, hvor Robert Bell Wallace blev fundet død, er det samme hotel, som en anden amerikansk mand ved navn David Harrison blev fundet død sidste år. I kølvandet på de mange uforklarlige dødsfald sætter hans familie nu spørgsmålstegn ved hans død.

»Jeg føler ikke længere, at min mand døde af naturlige årsager,« siger hans enke, Dawn McCoy.

Ifølge Chloe Arnold havde hendes 67-årige onkel det helt fint, indtil han drak noget whisky fra minibaren på hans værelse, hvor han boede i forbindelse med sin stedsøns bryllup. Kort efter drinken fik han blandt andet blod i sin urin og i sin afføring, fortæller hun.

Robert Bell Wallace døde den 14. april - tre dage efter, han blev syg. Myndighederne i Den Dominikanske Republik har endnu ikke fastslået dødsårsagen.

Udenrigsministeriet i USA har bekræftet dødsfaldet over for Fox New og skriver i en udtalelse, at 'de sender deres dybeste medfølelse til familien.'

FBI har desuden bekræftet over for det amerikanske medie, at de har igangsat en undersøgelse for at komme til bunds i de mange mystiske dødsfald.

Ifølge mediet er FBI blandt andet begyndt at udføre diverse tests på The Grand Bahia Principe Hotel, hvor de tre amerikanske turister døde i slutningen af maj.

Det første dødsfald fandt sted den 25. maj i år. Tragedien ramte et ægtepar fra den amerikanske delstat Pennsylvania, som besøgte Den Dominikanske Republik for at fejre deres bryllupsdag. Samme dag, som de tjekkede ind på deres værelse, blev 41-årige Miranda Schaup-Werner pludselig voldsomt dårlig og kollapsede.

Hendes mand og redningspersonalet forsøgte forgæves at genoplive hende. Dødsårsagen blev anført som hjerteanfald, respirationssvigt og lungeødem, hvor lungerne fyldes med væske.

Fem dage senere viste et amerikansk par - 63-årige Edward Holmes og 49-årige Cynthia Ann Day - sig ikke i receptionen, selvom de skulle tjekke ud af deres værelse samme morgen. Ikke længe efter fandt hotelpersonalet parret på værelset. Begge livløse og uden tegn på vold.

Det lokale politi har udtalt, at de begge døde af respirationssvigt og lungeødem ligesom kvinden, der døde få dage tidligere.

Det sjette uforklarlige dødsfald drejer sig om en 51-årige kvinde fra Pennsylvania , som boede på Bahia Principe resort i Punta Cana i juni sidste år. Myndighederne i landet fastslog, at hun døde som følge af et hjerteanfald, men nu er hendes familie kommet i tvivl.

»Hun var 51 år gammel, forholdvis sund. Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor hun skulle dø så pludseligt. Det får mig til at sætte spørgsmålstegn ved, om dødsårsagen er sand,' siger hendes søster til det amerikanske medie.