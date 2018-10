'Det er en vaskeægte katastrofe.'

Sådan opsummerer de politifolk, som modtager opkald via 112 på Mallorca det uvejr, den spanske ferieø blev ramt af tirsdag aften.

Mindst ni personer er omkommet og ni savnes stadig efter at voldsomme oversvømmelser ramte især den østlige del af øen. Da det var værst, faldt der op mod 220 liter regn i timen - per kvadratmeter, vel at mærke. Det skriver flere lokale medier, herunder Diario de Mallorca og Ultima Hora.

Hårdest ramt er byen Sant Loranc des Cardassar, som er blevet erklæret katastrofezone. Efter flere timers voldsom regn gik floden, som løber igennem byen, over sine bredder ved 18-tiden. Vandmasserne fossede igennem gaderne og tog alt med på deres vej.

To bitiske turister er blandt de omkomne, da de ikke nåede ud af deres taxi, før vandet havde opslugt den. Taxachaufføren er blandt de mange savnede.

Den spanske civilgarde (Guardia Civil) og brandvæsenet har sendt alt sit mandskab til katastrofezonen for at hjælpe de nødstedte - og lede efter flere ofre i bilerne, som stadig flyder rundt i gaderne og husene, hvoraf mange står under vand også dagen derpå.

Men redningsaktionen besværliggøres af, at strømmen gik i byen, ligesom telefonforbindelsen røg flere steder på grund af oversvømmelserne.

»Vi bliver nødt til at undersøge hver eneste bil, men der er ikke lys, og de (bilerne, red.) er dækket med mudder og flyder rundt i gaderne. Vi kan ikke gøre det før i morgen (torsdag, red.),« siger en officer fra den spanske civilgarde, som leder redningsaktionen, til Ultima Hora.

Flere personer måtte tirsdag aften søge tilflugt fra de rasende vandmasser på hustage eller træer, hvorfra redningsfolk efterfølgende har reddet dem. Mange blev også reddet ud af deres biler før, det var for sent.

»Det har været nogle meget lange timer. Det regnede uafbrudt, og der var vand overalt. Bilerne flyder rundt som var de dukker. Det er helt ufatteligt,« siger en af beboerne i byen til lokalavisen Ultima Hora.

En ældre mand fra Sant Loranc des Cardassar mistede livet, da han blev fanget af vandmasser, der strømmede ind i hans hus.



I byen Artà mistede den tidligere borgmester Rafel Gili Sastre livet under oversvømmelserne.

Også den største by på det østlige Mallorca, Manacor, blev ramt af det voldsomme uvejr.

Flere steder er flok blevet evakueret fra deres hjem, og det fremgår på billeder, hvordan adskillige har måttet indstille sig på at tilbringe natten til onsdag i sportshaller.

'Jeg følger de frygtelige informationer, der kommer fra Sant Llorenç (Mallorca) tæt. Min solidaritet og støtte går til familie og venner til ofrene, og alle dem, der er blevet ramt af de tragiske oversvømmelser,' twittede den spanske premierminister, Pedro Sánchez tidlig onsdag morgen.