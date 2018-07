Mindst 20 mennesker er omkommet i skovbrande nær den græske hovedstad, Athen. Det oplyser en talsmand for den græske regering natten til tirsdag, ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Unavngivne vidner fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at de så tre forkullede lig ligge i gaderne i den græske kystby Mati, der ligger øst for Athen.

Den lille landsby blev raseret af flammer mandag aften. To andre mennesker døde tidligere mandag på vej til hospitalet.

Bilister ser til, mens skovbranden raser. Billedet her er fra Kineta nær Athen. Den 23. juli. Foto: VALERIE GACHE Vis mere Bilister ser til, mens skovbranden raser. Billedet her er fra Kineta nær Athen. Den 23. juli. Foto: VALERIE GACHE

Sundhedspersonale oplyser, at mindst 56 mennesker er såret. Samtidig flygter indbyggerne fra to store skovbrande på hver sin side af Athen.

Flammerne i området er ude af kontrol, og myndighederne i den græske hovedstad har erklæret undtagelsestilstand, skriver nyhedsbureauet AP.

Den græske regering har bedt EU om hjælp, oplyser en talsmand for det civile beredskab.

