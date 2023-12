Torsdag morgen steg to personer ud af en bil ved et busstoppested i Jerusalem – og åbnede ild mod tilfældige civile.

Dødstallet stiger efter terrorangrebet.

I første omgang meldte The Times of Israel om flere sårede.

Nu er tre personer afgået ved døden efter skyderiet, som de israelske myndigheder kalder terror.

Ifølge ambulancetjenesten Magen David Adom døde en 24-årig kvinde under selve skudangrebet torsdag morgen nær Jerusalem. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

The Times of Israel skriver, at en 73-årig mand og en anden ældre person efter ankomsten til hospitalet er afgået ved døden som følge af de skader, de pådrog sig under angrebet, som der florerer uhyggelige videobilleder fra.

På videoen – som B.T. har set, men ikke bringer på grund af de voldsomme billeder – ses en bil standse ved busstoppestedet. Umiddelbart efter stiger to personer ud og åbner ild mod de civile, som stod og ventede på bussen.

Udover de tre dræbte er seks personer blevet såret i angrebet. Tre af dem er alvorlig såret.

To gerningsmænd er ifølge det israelske politi blevet 'neutraliseret'. Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere To gerningsmænd er ifølge det israelske politi blevet 'neutraliseret'. Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge politiet blev to mistænkte gerningsmænd ved angreb i Jerusalem omgående 'neutraliseret'.

»To terrorister, der ankom til stedet i en bil med våben, skød mod civile ved et busstoppested. De blev neutraliseret af sikkerhedsstyrker og en civil, der var i nærheden,« oplyser politiet ifølge Reuters.

The Times of Israel skriver, at angrebet skete klokken 6.40 dansk tid.

Ifølge den israelske minister for national sikkerhed, Itamar Ben Gavir, blev der fundet hundredvis af patroner i den bil, de to gerningsmænd ankom til busstoppestedet i. Det skriver Haaretz.

Han tilføjer, at de to gerningsmænd var et brødrepar, som begge var medlemmer af Hamas. De skulle begge tidligere have været fængslet i Israel for terroraktivitet.

»Hamas taler med to tunger,« lyder det fra Itamar Ben Gavir.

Angrebet fandt sted torsdag morgen, kort efter at våbenhvilen mellem den militante palæstinensiske bevægelse Hamas og Israel var blevet forlænget til fredag morgen.

Våbenhvilen er blevet til for, at parterne kan udveksle gidsler og fanger, og så der kan komme nødhjælp ind i Gazastriben.

Aftalen varede oprindeligt fire dage. Den blev forlænget med to dage, da den skulle udløbe tirsdag.

Hamas tog omkring 240 gidsler med til Gazastriben under angrebet på Israel 7. oktober, hvor 1.200 blev dræbt.

Israel har besvaret Hamas' angreb med nærmest konstante luftangreb mod Gazastriben, før våbenhvilen i sidste uge blev til virkelighed.

Myndighederne i den Hamas-kontrollerede enklave siger, at knap 15.000 palæstinensere er blevet dræbt.

Jerusalem er med sine cirka 874.000 indbyggere ifølge Den Store Danske traditionelt delt i tre dele.

Det drejer sig om Vestjerusalem, som i 1950 blev udråbt til hovedstad i Israel, Østjerusalem, og den gamle bydel, der blev annekteret af Jordan i 1950 og derefter besat og annekteret af Israel i 1967.

Siden da har Israel opfattet det samlede Jerusalem som landets hovedstad. Landets anneksion anerkendes dog ikke af arabiske lande eller af det internationale samfund.

De fleste ambassader ligger i dag i Tel Aviv.