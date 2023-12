Dødstallet efter oppe på 53 efter en brand i en 28-etagers bygning i den kinesiske storby Shanghai.En voldsom brand rasede mandag i store dele af en 28-etagers bygning i Shanghai.Dagen derpå er dødstallet steget til mindst 53 personer, mens 70 er blevet behandlet for deres skader som følge af den voldsomme brand.- Sådan en skrækkelig scene hører hjemme i bøger, ikke i det virkelige liv. Jeg kunne knap tro mine øjne, siger et vidne til det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.Branden lagde en stor tyk røgsky ud over mange af de tæt befolkede kvarterer i Kinas største by og handelsmæssige centrum.Nogle af beboerne i den brændende bygning flygtede ud på et bambusstillads, der omgav højhuset. En helikopter firede en enkelt brandmand ned på taget.Det 28 etager høje hus ligger i et af de tættest befolkede distrikter i Shanghai. Der var et vedligeholdelsesarbejde i gang i højhuset, da branden brød ud ved middagstid.Myndighederne har endnu ikke et bud på, hvordan branden er opstået. Regeringen har slået fast, at man har iværksat en tilbundsgående undersøgelse, og at enhver, der har et ansvar for branden, vil blive straffet./ritzau/AFP