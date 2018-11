Redningsmandskabet leder stadig efter omkomne i den mest ødelæggende skovbrand i Californiens historie. 110 personer savnes fortsat.

I alt har branden, der har bredt sig til et område på 400 kvadratkilometer - lidt større end Mors - nu 25 dødsofre på samvittigheden. Senest er to fundet døde tæt på Los Angeles. 110 meldes savnet.

Søndag har brandfolkene kunnet udnytte, at det ikke har været blæsevejr, men det holder næppe ret længe.

»Det bekymrer os meget. Vi bliver nødt til at være sikre på, at alle borgere er opmærksomme, så der ikke starter nye brande,« siger Scott Jalbert, der er leder af brandvæsenet i San Luis Obispo ifølge The Guardian.

Eric England leder i en vens bil efter at skovbranden raserede byen Paradise i Californien. Foto: Noah Berger/AP Photo/Ritzau Scanpix Vis mere Eric England leder i en vens bil efter at skovbranden raserede byen Paradise i Californien. Foto: Noah Berger/AP Photo/Ritzau Scanpix

8.000 brandfolk er udstationeret for at bekæmpe flammerne, der har haft gunstige betingelser med kraftige vinde og et knastørt landskab.

Mere end en kvart million indbyggere er blevet evakueret, heriblandt prominente kendisser som Lady Gaga og Kim Kardashian, der begge har delt billeder og videoer af evakueringen på de sociale medier.

Ifølge Kory Honea, sheriffen i Butte, der ligger nær byen Paradise, der reelt er udslettet af ilden, har videnskabeligt personale fra California State University assisteret, og har flere stedet kun fundet 'knogler og fragmenter af knogler'.

Mange ængstelige familiemedlemmer er dukket op, fordi de ikke har hørt fra deres kære.

Resterne af en villa i Malibu, Californien. Foto: MIKE NELSON/EPA/RITZAU SCANPIX Vis mere Resterne af en villa i Malibu, Californien. Foto: MIKE NELSON/EPA/RITZAU SCANPIX

En af dem er Robert Edwards, der har kørt hele natten fra Seattle for at finde sin mor, Barbara Allen, som han ikke har hørt fra siden torsdag.

Han har sammen med andre familiemedlemmer ledt i og omkring byen Paradise, der ikke er meget tilbage af. Uden held.

Men en lokal har set hende og kan fortælle ham, hvor hun opholder sig. Og den er god nok.

»Jeg havde ikke en telefon. Jeg kunne ikke komme i kontakt med dig,« græd moren, da de to blev genforenet.

En brandmand holder vagt idet skovbranden raserer et hus i Malibu, Californien. Foto: Ringo H.W. Chiu/AP Photo/Ritzau Scanpix Vis mere En brandmand holder vagt idet skovbranden raserer et hus i Malibu, Californien. Foto: Ringo H.W. Chiu/AP Photo/Ritzau Scanpix

Hele situationen er nærmest ubeskrivelig, lød det fra Californiens senator Henry Stern lørdag aften.

»Jeg tror ikke, det er muligt at opgøre omfanget af tragedien og forfærdelsen, vi alle føler for de familier, der har mistet deres hjem,« sagde han og glædede sig over, at der i det mindste har været et godt samarbejde myndighederne imellem.

Præsident Donald Trump har også markeret sig - ved at lange ud efter Californiens forvaltning af delstatens skove. Han truer med at indefryse midlerne til beredskabet.

'De får milliarder af dollars hvert år, men alle disse liv går tabt, og det hele skyldes dårlig håndtering af skovene. Det skal afhjælpes nu, ellers er der ikke flere penge fra den føderale regering,' skrev præsidenten lørdag på Twitter.

Cathy Fallon er en af de mange beboere, der har mistet sit hjem til flammerne. Her ses hun ved ruinerne. De 14 heste, hun havde på ejendomme, overlevede dog alle. Foto: John Locher/AP Photo/Ritzau Scanpix Vis mere Cathy Fallon er en af de mange beboere, der har mistet sit hjem til flammerne. Her ses hun ved ruinerne. De 14 heste, hun havde på ejendomme, overlevede dog alle. Foto: John Locher/AP Photo/Ritzau Scanpix

Trump har dog erklæret undtagelsestilsand, hvilket betyder, at der kommer økonomisk hjælp fra Washington D.C. til de brandhærgede områder.

Skovbranden er den tredjemest dødelige i Californiens historie.

Foto: JOSH EDELSON/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: JOSH EDELSON/AFP/RITZAU SCANPIX