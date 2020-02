Dødstallet i Kinas Hubei-provins fra virusudbrud er søndag steget til 871 personer. I hele Kina er 902 døde.

Søndag er yderligere 91 personer bekræftet døde som følge af udbruddet af et nyt coronavirus i Kinas Hubei-provins.

Det oplyser provinsens sundhedskommission sent søndag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det samlede dødstal i Hubei som følge af virusudbruddet er dermed på 871.

De fleste af de nye dødsfald er sket i storbyen Wuhan, hvorfra virusset menes at stamme.

Wuhan, der med omkring 11 millioner indbyggere er provinsens største by, meldte om 73 nye dødsfald søndag. Lørdag døde 63 i byen som følge af virusset.

Der er desuden registreret 2618 nye sygdomstilfælde i Hubei. Det samlede antal smittede i provinsen er dermed oppe på 29.631.

For hele Kina er dødstallet ved udgangen af søndag opgjort til 902 personer, mens 39.800 er bekræftet smittet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Desuden er to personer døde af virusset i Hongkong og Filippinerne. I begge tilfælde var der tale om en kinesisk mand, som for nylig havde opholdt sig i Wuhan.

Virusset, som der endnu ikke er udviklet en vaccine imod, menes at være spredt fra et marked med levende dyr i Wuhan i løbet af december. Derfra har virusset spredt sig til resten af Kina og over 20 andre lande.

/ritzau/