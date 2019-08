Da den unge mand pegede sit våben på Juan de Dios Velazquez og hans kone, kastede den ældre mand sig instinktivt ind foran hende for at beskytte hende.

»Han blev ramt i ryggen, fordi han beskyttede hende,« fortæller hans niece, Norma Ramos til Reuters.

Det lykkedes Velazquez at redde sin hustru, men mandag døde han af de kvæstelser, han pådrog sig under skyderiet.

Da den 21-årige Patrick Crusius lørdag morgen lokal tid gik ind i varehuset Walmart i grænsebyen El Paso i det sydligste Texas og affyrede sin fuldautomatiske riffel og dræbte over 20 uskyldige mennesker og sårede endnu flere, var den 77-årige Velazquez en af de mange, der blev ramt.

Juan de Dios Velazquez og hans kone Estela Nicolosa, som begge blev ramt i lørdagens masseskyderi i El Paso i Texas. Foto: HANDOUT Vis mere Juan de Dios Velazquez og hans kone Estela Nicolosa, som begge blev ramt i lørdagens masseskyderi i El Paso i Texas. Foto: HANDOUT

Han blev ramt på tæt hold, og kuglen gik igennem ham og ramte konen, den 65-årige Estela Nicolasa, som også blev såret.

Velazquez gennemgik flere operationer efter skyderiet, men til sidst måtte lægerne opgive at redde ham.

»Han kunne ikke kæmpe mere, hans hjerte begyndte at svigte,« fortæller hans anden niece Idaly Velazquez til nyhedsbureauet Reuters.

Hustruen Estela blev ramt i maven og meldes nu i stabil tilstand.

77-årige Juan de Dios Velazquez, blev ramt under masseskyderiet i El Paso, Texas, lørdag. Han forsøgte at beskytte sin kone. Mandag døde han af sine kvæstelser. Foto: Velazquez Family/via REUTERS Vis mere 77-årige Juan de Dios Velazquez, blev ramt under masseskyderiet i El Paso, Texas, lørdag. Han forsøgte at beskytte sin kone. Mandag døde han af sine kvæstelser. Foto: Velazquez Family/via REUTERS

De flyttede til El Paso fra byen Ciudad Juarez i Mexico for bare et halvt år siden.

20 uskyldige mennesker døde på stedet under masseskyderiet i Texas i weekenden. Siden er yderligere to døde af deres kvæstelser. Dermed er det samlede dødstal i skrivende stud 22.

Gerningsmanden menes at stå bag et manifest på hjemmesiden 8chan, som blev offentliggjort få minutter før angrebet.

Teksten er et slags manifest, hvor der står, at 'angrebet er et svar på den latinamerikanske invasion' af Texas.

Den formodede gerningsmand, 21-årige Patrick Crusius. Vis mere Den formodede gerningsmand, 21-årige Patrick Crusius.

Dagen efter angrebet i El Paso blev ni mennesker dræbt i Dayton i den amerikanske delstat Ohio. Her blev den 24-årige formodede gerningsmand skudt og dræbt af politiet. Hans søster var blandt de dræbte i angrebet.

USA's præsident, Donald Trump, holdt mandag en tale i Det Hvide Hus. Her kommenterede han på weekendens angreb.

Præsidenten varslede blandt andet en række nye tiltag for at begrænse det høje antal af amerikanske masseskyderier.

Han understregede dog, at det ikke nødvendigvis er våbnenes skyld.

22 mennesker har indtil videre mistet livet som følge af skyderiet i El Paso. Dagen efter var der også et skyderi i Ohio. Foto: MARK RALSTON Vis mere 22 mennesker har indtil videre mistet livet som følge af skyderiet i El Paso. Dagen efter var der også et skyderi i Ohio. Foto: MARK RALSTON

»Det er psykiske lidelser og had, der trykker på aftrækkeren. Ikke våbnet,« lød det fra Donald Trump.

Skyderierne har endnu en gang fået debatten om USA's våbenlov til at blusse op. Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, har blandt andet opfordret den amerikanske præsident til at indføre strammere våbenkontrol.