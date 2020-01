830 personer i Kina bekræftes smittet med coronavirusset, mens over 1000 andre undersøges for smitten.

I alt 25 personer i Kina er bekræftet døde efter at være blevet smittet med det dødbringende coronavirus.

Samtidig er antallet af smittede personer i landet steget til 830.

Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder natten til fredag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover undersøges yderligere 1072 personer, som mistænkes at være smittet med virusset. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Langt størstedelen af smittetilfældene er blevet fundet i millionbyen Wuhan, der ligger i hjertet af Kina.

Udspringet af virusset er formentlig et marked i byen. Det er den hidtidige vurdering fra de kinesiske myndigheder.

Onsdag aften dansk tid blev borgere i Wuhan af myndighederne bedt om ikke at forlade byen, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende.

Desuden har byen lukket for al offentlig transport, herunder tog og fly, ud af byen.

I alt ti kinesiske byer har lukket ned for dele af den offentlige transport for at begrænse virusudbruddet. Det skriver lokale medier ifølge Reuters.

Virusset har ikke blot spredt sig til flere kinesiske byer, men også til flere andre lande. Hidtil er der konstateret bekræftede tilfælde af smitten i USA, Vietnam, Singapore, Thailand, Sydkorea, Japan og Taiwan.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) betegnede efter hasteindkaldte møder onsdag og torsdag virusudbruddet som en alvorlig krise i Kina.

Men virusudbruddet udgør endnu ikke en global sundhedskrise, lød vurderingen fra organisationens komité bestående af 16 eksperter.

En international sundhedskrise dækker over "en ekstraordinær begivenhed, som udgør en folkesundhedsrisiko i andre lande gennem international spredning af sygdommen, og som potentielt kræver et koordineret internationalt svar".

Det kan eksempelvis være rejserestriktioner eller screening af passagerer i lufthavne.

/ritzau/