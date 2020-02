Det samlede dødstal efter virusset er nu 490. Samtidig er der konstateret smitte på et japansk krydstogtskib.

Det nye coronavirus har nu taget livet af 490 mennesker i Kina.

Det oplyser de kinesiske myndigheder tidligt onsdag morgen lokal tid.

Det seneste døgn er der rapporteret om 65 nye dødsfald i provinsen Hubei alene.

Det er i Hubei-provinsen, at millionbyen Wuhan ligger. Det er her, at virusset brød ud i midten af december.

Kinas Nationale Sundhedskommission oplyser onsdag, at antallet af bekræftede smittetilfælde i landet nu har nået 24.324. Det sker, efter at 3887 nye tilfælde er blevet opdaget.

Ligeledes onsdag oplyser Japans sundhedsminister, at mindst ti passagerer på et japansk krydstogtskib er blevet testet positive for det potentielt dødelige virus.

De japanske myndigheder havde sat skibet med 3711 mennesker i karantæne og testet de ombordværende for virusset, efter at en tidligere passager var blevet testet positiv i Hongkong.

Ifølge sundhedsminister Katsunobu Kato er der blevet indsamlet prøver fra flere end 200 mennesker.

De ti, der er testet positive, har med hjælp fra kystvagten forladt krydstogtskibet for at modtage behandling.

Hongkong blev tirsdag det andet sted uden for Kina, hvor en coronaviruspatient er død.

Den nu afdøde 39-årige mand boede i Hongkong, men han havde besøgt Wuhan i Kina i sidste måned og kom hjem med tog den 23. januar. Han var ifølge myndighederne diabetiker.

Ud over Hongkong er der indtil nu kun bekræftet et dødstilfælde uden for fastlands-Kina. Det er sket i Filippinerne.

Coronavirusset er bekræftet i flere end 20 lande.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret en global sundhedskrise på grund af virusudbruddet, men udtalte tirsdag, at coronavirusset endnu ikke udgør en pandemi - altså en global epidemi.

Således påpegede WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, at 99 procent af de bekræftede tilfælde er i Kina.

Udenfor Kina er der kun omkring 200 smittede.

/ritzau/AFP