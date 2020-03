Officielt dødstal som følge af coronavirus stiger til 231 i Frankrig. Men døde på plejehjem tælles ikke med.

Frankrig melder onsdag aften om 231 flere døde af coronavirus inden for det seneste døgn.

Det bringer det samlede antal døde under coronakrisen op på 1331, oplyser regeringen i Paris.

Det er en stigning på 21 procent i forhold til tirsdag, men en lidt langsommere stigning end den, der blev registreret de foregående dage.

Som i Italien, Spanien, Danmark og andre steder i Europa er borgerne blevet beordret til at holde sig inden døre i eget hjem og kun bevæge sig ud for at købe mad og medicin.

Dødstallene, som regeringen er kommet med, handler kun om de, der er døde på hospitalerne.

Men myndighederne fortæller onsdag, at de snart vil være i stand til at indsamle og sammenligne oplysninger om dødstilfælde på plejehjem.

Det ventes at føre til et stort spring i den officielle opgørelse over døde som følge af coronavirus.

Antallet af smittede har onsdag nået 25.233. Det er en 13 procent stigning i forhold til tirsdag.

