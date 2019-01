Redningsmandskab har fundet ligene af 21 mennesker i ruinerne af en bygning i Rusland efter en gaseksplosion.

Antallet af omkomne, der er fundet i ruinerne af en bygning, der kollapsede mandag morgen i den russiske by Magnitogorsk, er steget til 21.

Det oplyser det russiske katastrofeministerium.

Blandt ofrene for den gaseksplosion, der indtraf i boligblokken, er en treårig pige.

Dødstallet kan stige yderligere. Myndigheder siger ifølge nyhedsbureauet AP, at 20 beboere i den sammenstyrtede bygning fortsat ikke er redegjort for. Blandt dem er fem børn.

Håbet om at finde dem i live svinder for hver time, der går. Siden kollapset har området været ramt af streng nattefrost to nætter i træk med temperaturer ned omkring minus 20 grader.

Onsdag eftermiddag blev en kat imidlertid fundet i live, omkring 60 timer efter, at bygningen styrtede delvist sammen.

Gaseksplosionen mandag morgen raserede 35 lejligheder, mens ti andre lejligheder er ødelagt. Boligblokken, der blev bygget i sovjettiden, husede omkring 1100 mennesker.

En 11 måneder gamle dreng blev fundet i live tirsdag, omkring halvandet døgn efter ulykken.

Drengen er bragt til et hospital i Moskva for behandling, efter han har ligget under murbrokkerne i omkring 20 graders frost.

Sundhedsminister Veronika Skvortsova oplyser onsdag, at drengen har fået frostskader og overfladiske skader i hovedet, men der er tilsyneladende ikke sket skade på hans hjerne. Drengens tilstand beskrives som stabil, men alvorlig.

Inden at drengen blev fundet, havde redningsmandskabet været tvunget til at indstille eftersøgningen midlertidigt af frygt for, at større dele af boligblokken kunne styrte sammen.

Guvernør Dubrovskij har erklæret onsdag for sørgedag og beordret flagene på halv i hele regionen.

Præsident Vladimir Putin rejste mandag til Magnitogorsk, der ligger omkring 1700 kilometer øst for hovedstaden Moskva.

/ritzau/