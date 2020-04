På 24 timer er der registreret 562 nye dødsfald blandt coronapatienter i den amerikanske delstat New York.

Den amerikanske storby New York er for alvor ved at udvikle sig til et nyt epicenter for coronapandemien, der har spredt sig som en steppebrand over hele verden.

Således er der det seneste døgn registreret 562 nye dødsfald blandt coronapatienter i delstaten New York, hvor storbyen står for hovedparten af dødsfaldene.

Det er det hidtil højeste antal døde på et enkelt døgn i delstaten.

Dermed er det samlede antal døde i delstaten oppe på 2935.

Det oplyser New Yorks guvernør, Andrew Cuomo.

Også antallet af registreret smittede er steget markant det seneste døgn. Således er der fredag bekræftet 102.863 smittetilfælde i delstaten mod 92.381 dagen før.

Coronaudbruddet presser i øjeblikket hospitalerne i New York, hvor sundhedspersonalet mangler ressourcer.

Andrew Cuomo advarer om, at mange fremover vil dø, fordi der ikke er nok respiratorer og senge til de kritisk syge.

Han har derfor sendt en appel til andre delstater, der er mindre hårdt ramt af pandemien, om at sende deres ressourcer til New York.

Bill de Blasio, der er borgmester i storbyen New York, forbereder sig på, at dødstallene vil stige yderligere i de kommende uger.

Han tonede fredag frem på landsdækkende morgen-tv for at anmode den føderale regering om 1000 ekstra sygeplejersker og 150 læger til at modstå presset.

- Jeg tror, at man i Washington arbejder ud fra en antagelse om, at vi har uger til at forberede os i. Det er ikke uger. Det er dage nu, siger Bill de Blasio til MSNBC.

Ifølge Bill de Blasio vil det være nødvendigt at skaffe mellem 2500 og 3000 ekstra respiratorer inden udgangen af næste uge.

/ritzau/Reuters