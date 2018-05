Over 4600 mennesker døde i Puerto Rico som direkte eller indirekte følge af orkanen Maria, viser ny rapport.

Tampa. Orkanen Maria, der ramte Puerto Rico i september sidste år, har sandsynligvis været årsag til flere end 4600 menneskers død.

Det er 70 gange mere end de officielle skøn fra den amerikanske stat, der lyder på 64 dødsofre.

Det viser en ny rapport, der er udarbejdet af forskere på det amerikanske Harvard University.

Ifølge rapporten, der er publiceret i det ansete lægetidsskrift New England Journal of Medicine, kostede Maria i alt 4645 mennesker livet.

Det kan endda være en "betydelig undervurdering", skriver forskerne bag rapporten. Tabstallet kan reelt være over 5700.

Tallet omfatter både mennesker, der omkom den 20. september 2017 - den dag, orkanen ramte Puerto Rico - og folk der er døde frem til nytår af årsager, der kan tilskrives orkanen.

Det kan eksempelvis være afbrydelser i hospitalernes drift eller manglende adgang til lægehjælp på grund af blokerede veje.

- Omkring en tredjedel af dødsfaldene efter orkanen blev indberettet af andre i husstanden som værende forårsaget af forsinket eller forhindret adgang til lægehjælp, lyder det i rapporten.

Andre uafhængige undersøgelser har tidligere fastsat antallet af omkomne som følge af orkanen til omkring tusind.

Eksperter siger, at det har været vanskeligt at opgøre det præcise dødstal på grund af de omfattende strømafbrydelser og ødelæggelser, som stormen forårsagede.

Forskerne fra Harvard har stemt dørklokker ved 3299 tilfældigt udvalgte huse over hele det amerikanske territorium. Der bor omkring 3,3 millioner mennesker i Puerto Rico.

I rapporten er der brugt de samme kriterier, som det statslige Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse anvender for at afgøre, om en persons død skyldes orkanen eller ej.

Tallene viser en stigning i dødeligheden på 62 procent i månederne efter, at orkanen ramte, når man sammenligner med samme periode året inden.

Forskerne fra Harvard tilføjer, at deres anmodning om at få adgang til den officielle opgørelse over dødsofre er blevet afvist.

Myndighederne i Puerto Rico stoppede i december 2017 med at offentliggøre tal om dødsfald relateret til orkanen Maria.

Også materielt har skaderne været omfattende. Ødelæggelserne efter orkanen Maria vurderes til 90 milliarder dollar. Det gør Maria til den tredjedyreste orkan, der har ramt USA siden 1900.

I gennemsnit oplevede indbyggerne i Puerto Rico 84 dage uden elektricitet, 64 dage uden vand og 41 dage uden forbindelse på mobiltelefonen.

Til sammenligning lyder det officielle dødstal efter orkanen Katrina i 2005 på 1833.

Katrina er den hidtil mest bekostelige orkan, når man ser på opgørelsen over ødelæggelser. Blandt andet var store dele af byen New Orleans oversvømmet i en længere periode.

/ritzau/AFP