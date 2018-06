109 er bekræftet omkommet efter vulkanudbrud søndag i Guatemala. Eftersøgning af savnede er indstillet.

Guatemala City. Det officielle dødstal i forbindelse med et stort vulkanudbrud i Guatemala søndag har passeret 100.

Retsmedicinere i landet oplyser natten til fredag dansk tid, at 109 personer er bekræftet omkommet, skriver Reuters.

Den skoldhede masse, der begravede mange ofre søndag, har efterladt ligene i en tilstand, der gør identificeringsarbejdet vanskeligt.

Derfor må retsmedicinerne gøre brug af DNA-test og andre metoder for at identificere ofrene.

Søndagens udbrud var det kraftigste i fire årtier fra vulkanen Fuego, der ligger godt 40 kilometer fra hovedstaden Guatemala City.

Omkring 200 mennesker er meldt savnet.

Eftersøgningen af de savnede i landsbyer nær vulkanen blev torsdag indstillet, skriver nyhedsbureauet AP.

Den stadig glohede lava udgør en risiko for redningsarbejderne, og desuden er der nu gået 72 timer siden udbruddet, oplyser det nationale katastrofeberedskab.

Brandmyndighederne i Guatemala vurderede allerede onsdag, at chancen for at finde nogle af de savnede i live er "minimal".

Redningsindsatsen blev også forsinket af, at der fortsat er risiko for nye strømme af lava fra vulkanen.

Onsdag måtte redningsarbejdere således suspendere eftersøgningen, fordi en ny lavastrøm flød ned ad den vestlige bjergside af Fuego.

/ritzau/