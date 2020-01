En person døde søndag aften af sine kvæstelser efter et vulkanudbrud på White Island for en måned siden.

Dødstallet efter et vulkanudbrud i New Zealand i begyndelsen af december er steget til 20.

Dødstallet omfatter to personer, hvis lig fortsat ikke er fundet en måned efter katastrofen.

Det oplyser vicepolitikommissær i New Zealand John Tims mandag eftermiddag lokal tid.

- Politiet kan bekræfte, at endnu en person døde i går aftes på et hospital i Australien som følge af sine kvæstelser, der blev pådraget under udbruddet på White Island, siger John Tims.

Der befandt sig 47 mennesker, herunder mange turister fra Australien, på øen White Island, da en vulkan gik i udbrud mandag den 9. december om eftermiddagen lokal tid.

/ritzau/AFP