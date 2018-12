Næsten 1500 meldes kvæstet efter tsunami mellem de stor øer Sumatra og Java. Vejret gør redningsarbejde svært.

Dødstallet efter den tsunami, der har ramt det centrale Indonesien, stiger mandag eftermiddag dansk tid til 373.

Det oplyser landets beredskabstjeneste.

1459 personer er kvæstet, og yderligere 128 personer savnes.

Tidligere mandag blev det meddelt, at 281 var døde, efter at tsunamien ramte land mellem Indonesiens to store øer, Sumatra og Java.

- Antallet af døde og omfanget af ødelæggelserne vil fortsætte med at stige, sagde talsmand for beredskabet Sutopo Purwo Nugroh ved den lejlighed.

Tsunamien ramte flere områder i Sundastrædet mellem Java og Sumatra, herunder strande i Pandeglang, Serang og Lampung, omkring klokken 21.30 lokal tid lørdag.

Især populære strandområder i Pandeglang er hårdt medtaget efter tsunamien.

Redningsfolk har juleaftensdag gravet med de bare næver og tungere graveudstyr for at nå ned i ruindyngerne. Flere tusinde mennesker er blevet flyttet til højere områder for at være af vejen, hvis en ny tsunami skulle ramme.

Ifølge katastrofeberedskabet skyldtes tsunamien en kombination af undersøiske jordskred fra vulkansk aktivitet nær vulkanøen Krakatau og en tidevandsbølge.

Men selv om redningsfolkene har arbejdet på højtryk for at finde frem til overlevende, har de haft vejret imod sig.

Mandag er der faldet store mængder regn i områderne. Eksperter frygter, at regnen kan skabe flere tidevandsbølger som den natten til søndag.

Indonesiens præsident, Joko Widodo, har mandag besøgt flere af områderne, hvor der fortsat meldes om savnede.

- Mine tanker går til ofrene i Banten og Lumpung-provinserne, sagde han dagen før besøget.

/ritzau/Reuters