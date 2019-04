Dødstallet efter bombeangreb i Sri Lanka er steget til 290. Det oplyser srilankansk politi ifølge Reuters.

Antallet af dræbte efter søndagens bombeangreb i Sri Lanka er steget til 290. Det oplyser politiet i Sri Lanka tidligt mandag morgen dansk tid.

Tidligere var antallet af dræbte opgjort til 207.

Blandt de mange dræbte er tre danske statsborgere. Det oplyste Udenrigsministeriet i København søndag aften. Navnene på de tre danskere er ikke offentliggjort.

Efter bombeangrebene indførte regeringen i Sri Lanka et landsdækkende udgangsforbud.

Det er mandag morgen klokken 6.00 lokal tid blevet ophævet, skriver BBC.

Bombeeksplosionerne ramte tre kirker og tre hoteller i Sri Lanka tidligt søndag formiddag.

Flere af angrebene blev udført af selvmordsbombere.

Srilankansk politi har anholdt flere mistænkte personer. En talsmand for politiet oplyste sent søndag, at der indtil videre er 13 personer anholdt. En kilde i politiet oplyser til nyhedsbureauet AFP, at samtlige mistænkte tilhører "den samme radikale gruppe".

I en meddelelse fra politiet oplyser talsmanden Ruwan Gunasekara, at føreren af et køretøj er blandt de tilbageholdte. Han mistænkes for at transporteret bombemændene til hovedstaden Colombo.

De første seks eksplosioner skete kort tid efter hinanden. Noget senere blev de fulgt op af yderligere to eksplosioner. Den ene under en politiaktion, hvor tre betjente blev dræbt, da de i jagten på mistænkte forsøgte at trænge ind i en boligejendom. Derefter eksploderede endnu en bombe på et mindre hotel.

Sent søndag blev der desuden fundet en hjemmelavet bombe i en vejside nær den internationale lufthavn i Colombo. Bomben blev bragt væk og uskadeliggjort.

Myndighederne i Sri Lanka har endnu ikke udtalt sig nærmere om gerningsmændene eller eventuelle motiver.

Der er endnu ingen, der har taget ansvar for angrebene.

/ritzau/