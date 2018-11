Op til nattens midtvejsvalg i USA forsøgte Donald Trump at drysse stjernestøv ud over en lang række republikanske kandidater ved at bakke dem op på Twitter og opfordre vælgerne til at stemme på dem.

Men i mindst 26 tilfælde forvandlede stjernestøvet sig til noget nær et dødskys. 26 af Trumps yndlinge tabte nemlig til en Demokrat.

På Twitter har Ally Maynard, der blandt andet er producer på det amerikanske program ’Ridiculousness’, moret sig over nederlagene til Trumps favoritter.

Her viser hun et screendump af Trumps tweet, hvor han bakker kandidaten op, og poster ved siden af nyheden om, at kandidaten har tabt.

Trump has endorsed 11 Republicans running for Governor, 31 House candidates and 13 Senate candidates and I've screenshot every one of them and will let him know every one that loses. — Ally Maynard (@missmayn) November 7, 2018

»De her nederlag er først og fremmest noget, der vil blive brugt som politisk drilleri, som vi ser i det tweet,« siger Anders Agner Pedersen, ansvarshavende chefredaktør på Kongressen.com.

»Man vil forsøge at bruge det imod ham fra demokraternes side, men hans vælgere vil ikke købe den præmis,« siger han.

Generelt forklarer Anders Agner Pedersen, at man i virkeligheden først senere via valganalyser vil få indblik i, om Trumps direkte støtte har været udslagsgivende for nederlaget.

Han mener, at Trump selv vil være tilfreds med valget.

»Han fik et super godt valg i senatet, og det vil han fokusere på de kommende dage.«