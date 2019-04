Påskesøndag skulle havde været børnenes dag på Shangri-La Hotel, som havde arrangeret hoppeborg og æggejagt i haven. Samme morgen gik familier, elskende med bryllupsplaner og udenlandske turister til morgenmad i luksushotellets restaurant. Det samme gjorde to selvmordsbombere.

»Det var et forfærdeligt syn. Da jeg så de sårede gæster, så det meget alvorligt ud. (...) Jeg kunne se, at nogle af kokkenes hvide forklæder var røde af blod,« fortalte en af hotellets gæster til CNN efter eksplosionen.

Påskesøndag dræbte adskillige terrorangreb 310 mennesker i Sri Lanka og sårede mere end 500.

Blandt ofrene var tre af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsens fire børn.

Morgenmadsbuffeten søndag kl. 09.00

Det femstjernede Shangri-La Hotel i Colombo i Sri Lanka er populært hos udenlandske turister og blandt den lokale elite. Mange af dem spiste påskesøndag morgenmad i hotellets restaurant Table One med udsigt til Det Indiske Ocean. Det var her, at den første bombe klokken 09.05 rystede hotellet, så det kunne mærkes helt op på 25. etage.

OVERBLIK: Terrorangreb i Sri Lanka Tre af Bestseller-milliardæren, Anders Holch Povlsens, fire børn er blandt de mange udenlandske dødsofre for tilsyneladende koordinerede bombeangreb i Sri Lanka. Mindst seks kraftige bomber eksploderede søndag i tre kirker og i tre femstjernede hoteller i Sri Lanka. Det blev fulgt op af yderligere to eksplosioner. Herunder et overblik over angrebene, som har dræbt mindst 290 mennesker - heraf tre danskere og mange andre udlændinge - og såret omkring 500 mennesker: * De tre ramte kirker er St. Sebastian's i Katuwapitiya, der ligger nord for hovedstaden Colombo, St. Anthony's Kirke i Kochcikade, Colombo, og en kirke i Batticaloa på Sri Lankas østkyst. * De tre ramte hoteller er Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo. * Yderligere to eksplosioner ramte flere timer efter de første angreb. Den første eksplosion ramte et mindre hotel i Colombo, hvor to blev dræbt, oplyste politiet. Den anden var en selvmordsbombe, som blev udløst, da politiet ville ransage en adresse i hovedstaden. Tre politifolk blev dræbt, sagde en politikilde til AFP. * Ifølge direktøren for National Hospital i Colombo og nyhedsmedier er der også er dødsofre fra blandt andet Storbritannien, Holland, Indien, Tyrkiet, Kina, Marokko, Pakistan, USA, Japan, Bangladesh og Portugal. * Den srilankanske premierminister, Ranil Wickremesinghe, meddelte søndag, at otte personer var anholdt efter bombemassakren. Mandag er antallet af anholdte oppe på 24 ifølge politiet. * Landets forsvarsminister kaldte på et pressemøde angrebene for "terror". Han sagde videre, at alle de skyldige vil blive fængslet så hurtigt som muligt. * Myndighederne i Sri Lanka indførte et natligt udgangsforbud med øjeblikkelig virkning. Mandag er forbuddet ophævet. Samtidig har landets regering lukket ned for alle større sociale medier og beskedtjenester. * Allerede for ti dage siden advarede Sri Lankas politichef, Pujuth Jayasundara, om kommende angreb mod kendte kirker. * Politichefen henviste til efterretninger fra udlandet om selvmordsangreb, som skulle være planlagt af en radikal muslimsk gruppe i Sri Lanka - gruppen NTJ (Det Nationale Thowheeth Jama'ath).

Her befandt den 30-årige inder Akshat Saraf sig med sin kone og 11 måneder gamle baby.

»Vi hørte pludselig to eksplosioner - meget høje eksplosioner. Selvom vi var på 25. etage, så rystede hele vores værelse voldsomt.«

Hotellet er tomt efter eksplosionenerne søndag. REUTERS. Foto: DINUKA LIYANAWATTE Vis mere Hotellet er tomt efter eksplosionenerne søndag. REUTERS. Foto: DINUKA LIYANAWATTE

På 18. etage lød den første eksplosion som tordenvejr, fortæller hotelgæsten Kieran Arasaratnam.

Ligesom Holch Povlsen-familien boede den 41-årige finansmand og professor fra London også på hotellet.

Han skulle havde siddet til morgenmad i restauranten på det tidspunkt, men var gået tilbage til værelset for at hente sit betalingskort.

18. etage kl. 09.05

Ti sekunder efter det første brag vendte det voldsomme brag tilbage, og Kieran Arasaratnam forstod, at det ikke var tordenvejr, som han have hørt.

'Da jeg nåede ned til tredje etage, opdagede jeg, hvor slemt det var. Der var blod overalt og børn blev båret væk. Total panik,' skriver Kieran Arasaratnam på Facebook, hvor han nævner, at han også så en dansk kvinde, som havde mistet sine tre børn.

De to selvmordsbombere, som havde tjekket ind på hotellet dagen før, detonerede deres bombeveste næsten simultant. Én i foyeren. Én i køen til morgenmaden. Kort efter gik brandalarmen, og så kom skrigende.

Vidner beskriver, hvordan restauranten var fuld af glade hotelgæster og børn. Sekunder senere var billedet anderledes for de omkring 90 mennesker.

Politi og sikkerhedsstyrker bevogter Shangri La Hotellet i Colombo efter eksplosionen. EPA. Foto: STR Vis mere Politi og sikkerhedsstyrker bevogter Shangri La Hotellet i Colombo efter eksplosionen. EPA. Foto: STR

»Der var bare skrig og overalt, hvor jeg så hen, var der blod,« fortæller en kvindelig gæst til mediet ABC.

Shangri-La Hotel kl. 09.30

På kort tid var hotellet forvandlet til et inferno af sårede mennesker, ambulancer og politi. Nogle af gæsterne og medarbejderne kunne forlade stedet af sig selv, mens andre blev slæbt eller båret væk.

Adskillige udenlandske gæster blev dræbt af bomberne. Heriblandt flere britiske statsborgere.

En af dem som overlevede var Ben Nicholsen, der var på ferie og spiste morgenmad i restauranten med sin familie.

I eksplosionen mistede han sin kone og to børn på 11 og 14 år. Han fortæller, at han finder en ringe trøst i, at 'de alle tre blev dræbt øjeblikkeligt og uden smerte'.

Fire britiske teenagere samt den anerkendte srilankanske kok og tv-personlighed Shantha Mayadunne og hendes datter mistede også livet under angrebet på hotellet

I minutterne efter eksplosionen ankom politi, militær og sikkerhedsfolk til stedet.

Ødelæggelserne af hotel Shangri La er tydelige. @BHANOOB/via REUTERS. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Ødelæggelserne af hotel Shangri La er tydelige. @BHANOOB/via REUTERS. Foto: SOCIAL MEDIA

I løbet af eftermiddagen modtager hotelgæster behandling på National Hospital of Sri Lanka.

Det femstjernede Shangri-La Hotel var et af tre hoteller og tre kirker, der søndag blev udsat for et bombeangreb.

Dødstallene for de enkelte angrebssteder er endnu ikke offentliggjort.

Mandag kl. 23.00

Det overdådige luksushotel med sine 541 værelser og suiter beskriver sig selv som et 'tropisk fristed'.

Henter før-efter billede...

Nu, få dage efter det blodige angreb, er intet, som det plejer. Ruderne er væk, ledninger hænger ned fra loftet, og inventar er eksploderet væk i tusinde stykker.

B.T.'s journalist i Sri Lankas hovedstad, Colombo, fortæller, at der står soldater på alle gadehjørner i hotelkvarteret.

Det tidligere altid livlige Shangri-La Hotel er lukket og nu kun besøgt af soldater og politi. Mærket af terror.