Med 520 omkomne indtager JL 123 en dyster førsteplads over flest dræbte i et flystyrt nogensinde.

Af samme årsag valgte Japan Airlines at suspendere flynummeret, efter deres Boing 747SR på rute mellem Tokyo og Osaka styrtede ned i 1985.

12 minutter inde i rejsen knækkede haleroret af som følge af et pludseligt trykfald, hvor efter piloterne mistede kontrollen over den store maskine og styrtede ned i Gunmas bjerge nordvest for Tokyo.

Den tragiske ulykke fik Japan Airlines til at tage 123-nummeret ud af deres flynummer-rotatio, og de meddelte samtidig, at de aldrig ville bruge det igen.

Redningsarbejdere bjærger de mange lig fra ulykkesstedet. Eftersom ulykken skete i bjergene, måtte ligene transporteres væk med helikopter. Foto: Asahi SHIMBUN

Derfor var chokket også desto større, da flyentusiaster på diverse flyradarer pludselig opdagede, at JL 123 atter var i rute og på vej mod Narita Airport i det østlige Japan.

Det var den 5. august – blot en uge før 35-årsdagen for ulykken den 12. august 1985.

Genkomsten af de døde

På Twitter begyndte flere at undre sig over, hvorfor Japan Airlines nu brugte flynummeret igen, og i uvishedens navn opstod der en række konspirationsteorier.

En af dem kædede genkomsten af JL 123 sammen med Japans Obon festival fra den 13.-16. august, hvor de døde sjæle vender tilbage og omgås de levende.

Det viste sig dog, at der lå mere naturlig – og mindre overnaturlig – forklaring bag.

Japan Airlines bekræftede, at flynummeret rigtig nok var blevet taget i brug, og at fejlen skyldtes en IT-tekniker, der ikke var bekendt med firmapolitikken.

Vedkommende blev efterfølgende sat ind i reglerne, og herfra skulle JL 123 atter være ude af nummerrotationen.

Fire personer overlevede mirakuløst

I alt var der 524 personer om bord på JL 123 den 12. august for 35 år siden.

På billedet kan man fornemme den kraft, flyet er styrtet med. Store og kraftige fyrretræer er lagt ned, som var det pindebrænde.

520 af dem omkom som tidligere anført, imens de sidste fire på mirakuløs vis overlevede.

Der var tale om en 12-årig pige, en stewardesse, der ikke var på arbejde, samt en mor og hendes datter.

De sad alle i venstre side bagest. Den eneste sektion af flyet, der forblev intakt under styrtet.