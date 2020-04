Italien har registreret 636 nye dødsfald blandt coronasmittede i løbet af det seneste døgn.

Det viser tal fra italienske sundhedsmyndigheder mandag.

Det er en stigning i antallet af dødsofre forhold til det foregående døgn. Her blev der registreret 525 dødsfald.

I alt er det italienske dødstal nu oppe på 16.523, siden coronavirus brød ud i Italien i februar. Det er stadig det land i verden, der har registreret flest dødsofre i kølvandet på udbruddet.

Antallet af nye bekræftede smittetilfælde er imidlertid faldet markant i mandagens opgørelse fra myndighederne.

Den samlede oversigt over, hvor mange der til dato er blevet smittet i Italien, er mandag steget med 3599.

Det er den laveste daglige stigning, der er registreret i Italien siden 17. marts.

I de seneste par uger har dette tal ligget mellem 4050 og 6557.

I alt er 132.547 mennesker bekræftet smittet, siden udbruddet begyndte den 21. februar.

Af dem er 22.837 erklæret raske. Det er omkring tusind nye raskmeldte siden søndag.

3898 patienter er indlagt på en af Italiens intensivafdelinger, men det er 79 færre end søndag. Det er tredje dag i træk, at dette tal falder.

Landets regering besluttede 9. marts at lukke ned for skoler, virksomheder og forretninger i et forsøg på at komme smittespredningen til livs.

/ritzau/