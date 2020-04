Knap en måned efter, at Italiens regering lukkede landet ned, er der nedgang i antallet af nye coronasmittede.

Italien har registreret 636 nye dødsfald blandt coronasmittede i løbet af det seneste døgn.

Det viser tal fra italienske sundhedsmyndigheder mandag.

Det er en stigning i antallet af dødsofre forhold til det foregående døgn, hvor der blev registreret 525 dødsfald.

I alt er det italienske dødstal nu oppe på 16.523, siden udbruddet af coronavirus begyndte i Italien i februar.

Antallet af nye smittetilfælde er imidlertid faldet markant i mandagens opgørelse fra Italiens sundhedsmyndigheder.

Den samlede oversigt over, hvor mange der til dato er blevet smittet i Italien, er mandag steget med 3599.

Det er den laveste daglige stigning, der er registreret i Italien siden 17. marts.

I de seneste døgn har dette tal ligget mellem 4050 og 6557.

I alt er 132.547 mennesker bekræftet smittet siden udbruddet begyndte den 21. februar.

Landets regering besluttede 9. marts at lukke ned for skoler, virksomheder og forretninger i et forsøg på at komme smittespredningen til livs.

/ritzau/