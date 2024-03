Sidste år mistede ti personer livet i uprovokerede hajangreb. Tidligere år har gennemsnittet ligget på seks.

I 2023 skete der på verdensplan 14 dødsfald som følge af hajangreb.

Det viser data fra International Shark Attack File (ISAF), som udarbejdes på University of Florida i USA.

Undersøgelsen blev offentliggjort mandag, og her fremgår det, at 10 ud af de 14 angreb var "uprovokerede".

Med de ti dødsfald fra uprovokerede hajangreb er der sket en betydelig stigning sammenlignet med de seneste år.

Fra 2018 til 2022 lå gennemsnittet på seks.

Slår man de dødelige angreb sammen med ikke-dødelige hajangreb, var der samlet set i 2023 69 uprovokerede angreb og 22 provokerede angreb.

Disse tal ligger på linje med de seneste år, hvor det overordnede gennemsnit har lydt på 63 angreb.

- Det er inden for det spektrum, der dækker det normale antal af hajbid. Men antallet af dødsfald er en smule skræmmende i år, siger Gavin Naylor, som er direktør for hajforskningsprogrammet på Florida Museum of Natural History.

De fleste af hajangrebene er sket i USA. Her er der sket 36 angreb, hvoraf to har været dødelige.

I Australien var der 15 gange hajangreb, hvoraf fire resulterede i, at personen blev dræbt. Tre ud af de fire dødsfald handlede specifikt om hvidhajer, der bed surfere.

Flere af de dødelige angreb har fundet sted ved Eyre-halvøen i det sydlige Australien. Det er en populær destination for surfere og er samtidig hjem for kolonier af sæler - og dermed også hvidhajer.

- Hvis en hvidhaj går efter en sæl, og sælen godt ved det, har hvidhajen ikke en chance, forklarer Gavin Naylor.

- Sæler er enormt agile, så den eneste, der bliver fanget, er den, der fjoller uopmærksomt rundt i overfladen. Og sådan ser en surfer også ud.

42 procent af alle angrebene kan kædes sammen med surfing og andre vandaktiviteter, der inkluderer en form for bræt, mens svømning og waders har spillet en rolle i 39 procent af tilfældene.

Universitetet bag forskningen understreger, at sandsynligheden for at blive bidt af en haj relativt til de fleste ting er enormt lille.

/ritzau/DPA