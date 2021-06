»Det er en meget smertefuld og tragisk situation.«

Ordene kommer fra Anita Ihle Steen, borgmester i Ringsaker kommune i Norge.

Kommunen er i sorg, idet et barn på blot halvandet år er blevet bidt ihjel af hunde, skriver Dagbladet.

»Vidneudsagn peger på, at dødsfaldet skete efter angreb af to hunde,« oplyser norsk politi i en pressemeddelelse.

Politiet blev orienteret om hændelsen lidt over middag lørdag.

»Barnet var på besøg hos en nær familie som ejer de to hunde, da hændelsen skete. Ejeren ønsker, at hundene nu skal aflives, og det vil politiet sørge for sker,« lyder det.

Ringsaker kommune, der ligger nord for Oslo, arbejder nu tæt sammen med politiet og den lokale kirke for at bistå familien, der har mistet barnet. Herudover er et kommunalt kriseberedskab også sat ind.

»Alle føler med og ønsker at vise omsorg med de berørte. Nu er det vigtigt, at de får ro til at komme igennem dette,« siger Anita Ihle Steen.

Politiet har også åbnet en sag for at klarlægge hændelsesforløbet, og kriminalteknikere er allerede i gang med at foretage en undersøgelse på stedet.

Dagbladet har været i kontakt med politiet, der ikke ønsker at kommentere yderligere på sagen på nuværende tidspunkt.