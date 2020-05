Hundredvis af invasive asiatiske kæmpe-gedehamse hærger lige nu delstaten Washington, og det skaber frygt blandt forskere.

De store insekter kan nemlig potentielt være dødelige for mennesker, og det har fået de amerikanske myndigheder til at advare folk i delstaten.

Det skriver det engelske medie Sky News.

Asiatiske kæmpe-gedehamse kan blive helt op til seks centimeter lange, og derfor er der tale om insekter, der er dobbelt så store, som de arter vi har i Danmark.

»Gedehamse er normalt det, vi kalder for store hvepse, og dem har vi flere arter af herhjemme. De største kan blive to-tre centimeter lange,« siger Lars Vilhelmsen, der er entomolog og lektor ved Statens Naturhistoriske Museum.

Længere nede i artiklen kan du se et eksempel på, hvordan det store insekt kan være dødelig for andre dyr, hvis de kommer for tæt på.

Normalt hører de store insekter ikke hjemme i USA. De lever flere tusinde kilometer væk, fortæller den danske entomolog:

»De lever i Fjernøsten, hvor der hvert år er folk, der bliver indlagt på grund af stik. Kæmpe-gedehamse kan potentielt være dødelige, hvis man får for mange stik eller er allergisk.«

Hornet and mouse locked in a fight to the death pic.twitter.com/947T4g5JMf — Welcome To Nature (@welcomet0nature) May 3, 2020

De store insekter er ifølge amerikanske forskere kommet til USA via fragtskibe, men derfor mener Lars Vilhelmsen dog ikke, at danskerne bør frygte en invasion her i landet.

»Umiddelbart kan jeg ikke se dem komme til Danmark, men man skal jo aldrig sige aldrig. Det er ikke så sandsynligt, at den vil dukke op her. Risikoen er i hvert fald lav,« forklarer han.

Kæmpe-gedehamse angriber normalt ikke mennesker, da det i stedet især er honningbier, det store insekt går til angreb på. Men derfor er der absolut ingen grund til at opsøge den invasive art, lyder det.

»De vil ikke opsøge mennesker, men hvis man kommer for tæt på deres bo, kan det være farligt,« fortæller Lars Vilhelmsen og tilføjer, at gedehamse bliver tiltrukket af eksempelvis kød og søde sager.