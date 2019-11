I 2002 tog den dødsensfarlige virus phocine morbillivirus livet af titusindvis af sæler i den nordlige del af Atlanterhavet.

Nu peger en ny undersøgelse på, at den farlige virus kan have spredt sig til havdyrene i Stillehavet.

Konklusionen i undersøgelsen, der er udgivet i tidsskriftet nature.com, lyder, at nedsmeltningen af iskappe i det Arktiske Hav har givet havdyr adgang til egne, de normalt ikke færdes i.

Dermed har de udsat andre dyr for vira og sygdomme heriblandt den frygtede virus, der også går under navnet sælpest. Det skriver TV 2.

Forskerne bag undersøgelsen har undersøgt dødsårsagen blandt sæler og andre havpattedyr som eksempelvis oddere i den nordlige del af Stillehavet. Her konkluderede man, at sælpesten var 'fællesnævneren'.

De oplyser også, at der er en risiko for, at den naturlige balance i økosystemerne kan blive forrykket.

Phocine morbillivirus eller sælpest er lige akkurat så ubehagelig, som det lyder. Virusset angriber dyrenes slimhinder. I første omgang manifesterer sygdommen sig som noget, der minder om lungebetændelse, der få dage efter tager livet af dyret.

Ifølge TV 2 blev spættede sæler i Anholt og Kattegat ramt af sygdommen både i 1988 og 2002. De var ifølge mediet blandt de første sæler, der blev ramt af sygdommen.