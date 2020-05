Asiatisk kæmpe-gedehams kan blive op til 6,35 centimeter lang og hører hjemme i det sydøstlige Asien og Kina.

Hundredvis af den invasive asiatisk kæmpe-gedehams er kommet til USA.

I den nordvestlige delstat Washington, der grænser op til Canada, advarer myndigheder om, at arten, der ligner en meget stor hveps, er farlig for mennesker og honningbier.

Den stikkende Vespa mandarinia kan blive op til 6,35 centimeter lang og hører hjemme i det sydøstlige Asien og Kina.

Den blev første gang opdaget i Washington i december, siger Sven-Erik Spicheger, der er ledende entomolog i delstatens landbrugsministerium.

- En asiatisk kæmpe-gedehams kan stikke dig mange gange og afgive store doser gift grundet dens størrelse.

- Giften er temmelig stærk og giver lokal nekrose i såret, så du kan se din hud smelte omkring såret, siger Sven-Erik Spicheger til Reuters.

Entomologen forklarer, at et menneske kan overleve et til to stik, men hvis man bliver stukket yderligere, vil nekrosen brede sig til organerne, hvilket kan være dødeligt.

Asiatiske kæmpe-gedehamse er også en stor trussel mod honningbier.

Et par af dem kan udslette en hel bikube på et par timer.

- Asiatiske kæmpe-gedehamse dræber alle bierne ved halshugning. Derefter forsvarer de bikuben og bruger biernes afkom som madding til deres egne, lyder det på Washingtons landbrugsministeriums hjemmeside.

- Bestøvning er en enorm del af landbruget i USA. Hvis de får lov til at sprede sig i USA, vil det være katastrofalt, siger Sven-Erik Spicheger.

Myndighederne gætter på, at den asiatiske kæmpe-gedehams er kommet til landet gennem containerskibe fra Asien.

/ritzau/Reuters