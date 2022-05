'The dragon of death'. 'Dødsdragen'.

Det er navnet, som en gruppe forskere har givet en ny art af et enormt, flyvende krybdyr, som man har opdaget under en udgravning.

Det skriver Reuters.

Før du skulle sidde og blive bekymret for at møde en såkaldt 'dødsdrage', kan det oplyses, at det anslås, at det bevingede dyr levede for 86 millioner år siden – på samme tid som dinosaurerne.

Hermosa reconstrucción del pterosaurio Thanatosdrakon amaru hallado en Mendoza, Argentina, y estudiado por Leonardo Ortiz David. pic.twitter.com/0rRYXnVP9f — Federico Kukso (@fedkukso) May 23, 2022

Det oldgamle – men for os relativt nye – reptil, som forskerne har brugt lang tid på at nærstudere, menes at have været lige så lang som en amerikansk skolebus. Helt præcist omkring ni meter.

Derudover menes det flyvende væsen, der også kaldes en 'pterosaur' eller en 'flyveøgle', at have jagtet især fugle og have været blandt de første dyr på jorden til at bruge sine vinger til at jage med.

Fundet af fossilet blev gjort i Andes-bjergene i den vestlige Mendoza-provins i Argentina, og et hold af palæontologer har siden valgt at døbe den 'Thanatosdrakon amaru', der kombinerer det oldgamle græske ord for død ('thanatos') og drage '(drakon)'.

»Det virkede passede at navngive den på den måde,« har projektlederen, Leonardo Ortiz, ifølge Reuters fortalt:

Foto: Leonardo Ortiz David - Universidad de Cuyo/Handout via REUTERS Vis mere Foto: Leonardo Ortiz David - Universidad de Cuyo/Handout via REUTERS

»Det er dødsdragen.«

Ifølge forskerne, som første gang udgav et studie om deres fund i april sidste år, gør fossilets store knogler, at den nye art kan klassificeres som den største flyveøgle, der endnu er fundet i Sydamerika.

Det er samtidig en af de største, der er fundet noget sted i verden, lyder det ifølge Reuters.