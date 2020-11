Lige nu oprulles en af de største svindelsager med offentlige midler i amerikansk historie. Og sagen har en uventet dansk vinkel.

Ifølge ABC News har over 35.000 fanger i Californiens fængsler ansøgt om arbejdsløshedsunderstøttelse. Mindst 20.000 af disse har fået pengene udbetalt.

En af de 'arbejdsløse' fanger er den såkaldte 'Yosemite-killer', Cary Stayner, der i 1999 blev dødsdømt for mordet på den 42-årige dansk-gifte kvinde Carole Sund og dennes 15-årige datter, Juli Sund.

Ifølge Anne Marie Schubert, der er distriktsadvokat i Californiens hovedstad, Sacramento, kan det gigantiske fupnummer løbe op i en samlet værdi af det, der svarer til 6,5 milliarder danske kroner.

I 1999 dræbte Cary Stayner den dansk-gifte kvinde Carole Sund og dennes 15-årige datter. Stayner er én af de bedragerianklagede fanger.

»Det er ufatteligt, at det har kunnet lade sig gøre. Det er skamfuldt,« siger Anne Marie Schubert til tv-stationen ABC.

Ansøgningerne om arbejdsløshedsunderstøttelse er indsendt i perioden marts til august i år. Og pengene er angiveligt blevet udbetalt fra en pulje, der var sat til siden i forbindelse med den igangværende covid-19-epidemi, der til dato har kostet knap 260.000 amerikanske menneskeliv.

Mistanken opstod, da et væld af pengebreve ankom til fængsler over hele Californien.

De fleste af det bedragerimistænkte fanger er ukendte. Men Cary Stayner er ikke det eneste kendte eller berygtede navn.

Bag lås og slå. Selv fra San Quentins bedst beskyttede celler kom ansøgninger om arbejdsløshedsundeerstøttelse.

Scott Peterson er dømt til døden. Alligevel fuppede han sig til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Således har den ligeledes dødsdømte Scott Petersen, der for 18 år siden dræbte sin hustru og deres ufødte barn, også fået udbetalt ulovlig arbejdsløshedsunderstøttelse.

På listen over de indespærrede fupmagere finder man også Susan Eubanks, en berygtet dødsfange, der i 1996 dræbte sine fire små sønner.

Nu skulle man tro, at det ville være relativt let at forhindre denne slags svindel. Men som en af de få amerikanske stater har Californien ifølge radiostationen NPR ikke et computersystem, der automatisk foretager en krydsreference, der kunne forhindre fængselsindsatte i at ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse.

For at gøre historien endnu mere absurd ansøgte flere fanger under opdigtede navne som 'John Adams' (amerikansk præsident), John Doe (politiets navn for ukendt mand) og Poopy Britches (bæbukser). Alle disse fik udbetalt deres understøttelse.

Danske Jens Sund mistede både sin kone Carole og deres datter Juli under en ferie i den smukke Yosemite National Park, California.

I 1999 var Carole Sund og hendes 15-årige datter Juli på ferie i nationalparken Yosemite. Mor og datter forsvandt fra deres lejede hytte. Og flere uger senere blev deres forbrændte lig fundet.

I dag er Carole Sunds enkemand, danske Jens Sund, alenefar til parrets øvrige børn. De bor ifølge People Magazine fortsat i Californien.