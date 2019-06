Hans ekskones appel til juryen var forgæves: Min mand skal ikke have en dødsstraf.

Torsdag besluttede en enig jury, at en dødsstraf til manden, der slog sine fem børn ihjel, er den eneste rigtige vej at gå.

Den 37-årige Timothy Jones fra South Carolina er en dybt religiøs mand, og det har muligvis fået han til at gå amok og slå børnene ihjel.

Det skete den 28. august i 2014, og for bare en uge siden blev han erklæret skyldig i drabene.

37-årige Timothy Jones Jr. Foto: HANDOUT Vis mere 37-årige Timothy Jones Jr. Foto: HANDOUT

Drabene fandt sted, da hans seksårige søn Nahtahn ødelagde en elektrisk kontakt i hans mobilhjem.

Drengen døde af dehydrering, efter at have fået besked på at lave øvelser i timevis som straf. Det skriver New York Post.

Jones, som tror på, at børn skal have en streng disciplin, tog derefter hen til en butik for at købe cigaretter, før han vendte tilbage og kvalte otteårige Merah, Elias på syv, toårige Gabriel og Abigail Elaine på et år.

I retten tilstod faderen, at han dræbte alle sine børn, så de kunne komme i himlen sammen.

8-årige Merah Jones blev sin fars andet offer. Foto: HANDOUT Vis mere 8-årige Merah Jones blev sin fars andet offer. Foto: HANDOUT

Børnenes mor vidnede også i retten. Hun sagde, at Timothy Jones kunne finde på at 'piske' sine børn over mindre ting - som at spilde på gulvet.

Kvinden sagde, at hun ikke kunne gøre noget ved hans temperament og den hårde disciplin, han udøvede mod børnene.

Han endte med at kvæle de to yngste børn med et bælte, efter han havde kvalt de øvrige to.

Efter udåden kørte han rundt med ligene i ni dage, før han skilte sig af med dem i en øde egn af Alabama.

De fem børn blev henholdsvis kun otte, syv, seks, to og et år. Vis mere De fem børn blev henholdsvis kun otte, syv, seks, to og et år.

Oprindeligt havde Timothy Jones erklæret sig uskyldig på grund af sindssyge.

Han er den anden person, som er blevet dødsdømt i South Carolina de seneste fem år, men staten har ikke henrettet nogen siden 2011.