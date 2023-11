Det ligger nu klart, hvordan Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Fitchett og Hugo Morris døde.

Alle fire teenagere druknede.

Det fremlagde retsmedicineren Kate Robertson ifølge BBC onsdag ved en kort kun fire minutter lang indledende høring i forbindelse med deres tragiske dødsfald.

»Alle fire befandt sig et køretøj langs A4085 (navnet på strækningen, red.), da køretøjet forlod vejen, hvilket førte til deres død,« sagde hun også:

»Obduktionerne er blevet gennemført, og de foreløbige dødsårsager er angivet.«

Det var tirsdag i sidste uge, at de fire drenge mellem 16 og 18 år blev fundet døde i det nordvestlige Wales.

Her kom det frem, at de tilsyneladende var kørt af vejen i et sving, hvorefter deres bil endte på hovedet i en større grøft, der var fyldt usædvanligt meget op med vand på grund af voldsomt regnvejr.

De kom aldrig ud af bilen.

Søndag i sidste uge var de forinden taget afsted på en kortere campingtur, men da de ikke vendte hjem mandag, slog deres familier alarm.

Dagen efter gjorde politiet så det tragiske fund, og sagen har fået stor opmærksomhed i Storbritannien.

Ifølge retsmedicineren Kate Robertson er man stadig i gang med at undersøge ulykken for at kunne kortlægge præcist, hvad der skete.

»På nuværende tidspunkt hjælper spekulationer intet, og medfølelse gør mere gavn end nysgerrighed fra medierne side,« formanede hun videre.