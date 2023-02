Lyt til artiklen

Redningsarbejderne arbejder lige nu på højtryk for at redde knap 50 minearbejdere ud af en kollapset mine i Kina.

Antallet af omkomne er på nuværende tidspunkt steget til mindst fire personer, mens der er meldinger om mindst seks tilskadekomne og mindst 49 savnet.

Årsagen til sammenstyrtningen er endnu uvis. Men Kinas premierminister, Li Keqiang, har krævet en hurtig efterforskning af sagen. Det oplyser Reuters.

Redningsarbejdere har stadig travlt med at hjælpe de resterende minearbejdere ud, efter at kulminen kollapsede onsdag dansk tid.

»Jeg var lige mødt på arbejde klokken 13:15, da jeg så, at sten var begyndt at falde ned fra bjerget,« sagde en nu hospitalsindlagt minearbejder til mediet.

»Jeg så, at situationen blev mere og mere seriøs, og en evakuering blev organiseret. Men det var for sent. Bjerget havde allerede kollpaset,« fortsatte han.

300 brandredningsfolk, 60 brandbiler og seks eftersøgnings- og redningshunde var på stedet onsdag for at hjælpe.

Minearbejde i Kina er dødfarligt. For selvom kul er en vigtig energikilde i Kina, er minerne nogen af de mest dødbringende i verden.

Det skyldes hovedsageligt sjuskede sikkerhedsstandarder på trods af, at regeringen har beordret virksomheden til at forbedre dem.