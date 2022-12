Lyt til artiklen

I Vesten er han kendt som 'Dødens købmand'. I Rusland ankom han til en heltemodtagelse efter en fangeudveksling med USA.

Kort efter sin hjemkomst har den berygtede våbenhandler Viktor Bout truffet en markant beslutning.

Han har meldt sig ind i Ruslands Liberale Demokratiske Parti (LDPR).

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Partinavnet kunne umiddelbart antyde, at der er tale om et liberalt demokratisk parti – ja, måske endda et oppositionsparti til Ruslands præsident og stærke mand Vladimir Putin.

Intet kunne være længere fra sandheden.

LDPR er trods navnet et ultranationalistisk parti, som både støtter krigen i Ukraine og Putins drøm om at få de lande, der løsrev sig i forbindelse med Sovjetunionens fald, genindlemmet i Rusland – om nødvendigt ved brug af invasioner og krig, som det er tilfældet i Ukraine.

Og Viktor Bout bliver ikke bare en menig partisoldat i LDPR.

Viktor Bout (th) viser sit medlemskort ved Ruslands Liberale Demokratiske Partis partikongres. Til venstre ses det ultranationalistiske partis formand Leonid Slutskij. Foto: Aleksandr Sivov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Viktor Bout (th) viser sit medlemskort ved Ruslands Liberale Demokratiske Partis partikongres. Til venstre ses det ultranationalistiske partis formand Leonid Slutskij. Foto: Aleksandr Sivov/AFP/Ritzau Scanpix

Han har ambitioner om at blive medlem af det russiske parlament.

»Jeg er stolt af at være russer og at vores præsident er Putin,« sagde Viktor Bout ved sin ankomst til Rusland efter en fangeudveksling med USA, der sendte den kendte basketballspiller Brittney Griner den anden vej.

»Jeg ved, vi vinder,« tilføjede Viktor Bout, da han blev spurgt til krigen i Ukraine.

Mens Viktor Bout sad fængslet i USA, havde han efter eget udsagn et billede af Vladimir Putin i sin celle.

»Viktor Bout er ikke et menneske, men et eksempel på stålsathed,« lyder det rosende fra den berygtede og magtfulde oligark Jevgenij Prigozjin, som blandt andet står bag lejesoldathæren 'Wagner-gruppen'.

»Bout vil helt sikkert være en god leder for et hvilket som helst eksisterende politisk parti eller en hvilken som helst bevægelse,« tilføjer Prigozjin.

Om Viktor Bout ligefrem har planer om at erstatte Leonid Slutskij som frontfigur i LDPR, er der ingen meldinger om.