Klokken 09.37 faldt resterne af Morandi-broen i Genova. Sidste år døde 43 mennesker, da broen kollapsede.

Morandi-broen, der i august sidste år kollapsede i den norditalienske by Genova med 43 døde til følge, er fredag formiddag blevet fjernet ved en kontrolleret eksplosion.

Efter kollapset sidste år stod to tårne og store brofag tilbage.

Det er 4500 ton beton og stål, der fredag sank ned i floden og de gader, der fører ned til dens bredder.

Flere tusinde mennesker har været evakueret for at gennemføre sprængningen, der lettere forsinket lød klokken 9.37.

På tv-billeder kan man høre, hvordan bilister i Genova dytter, og sirener lyder og skaber en mægtig lydkulisse.

- I dag er det ikke bare den gamle bro, der falder, men den ny, som er på vej op, siger Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, ifølge Reuters.

Salvini og vicepremierminister Luigi Di Maio fra Femstjernebevægelsen var rejst til Genova for personligt at følge sprængningen.

Morandi-broen var indtil sidste år en central trafikåre i Italien, som forbandt den nordlige del af landet med Frankrig og med den italienske Riviera.

Motorvejsbroen gik på tværs af Genova, og da den kollapsede, faldt brofag op til 45 meter ned, og en række biler fulgte med. Mange mistede livet i faldet.

Den alvorlige ulykke skete efter mange dages tung regn, der bidrog til katastrofen.

Det udløste stor vrede mod myndighederne, der fik skyld for ikke i tide at have opdaget, at broen, der blev bygget i 1967, ikke længere var sikker.

Det var et privat trafikselskab Atlantia, som havde ansvar for broen, og det fik hård kritik efter ulykken. Der lød krav om at tage koncessionen til vigtige trafikårer fra selskabet.

Men et år efter er det endnu uklart, om regeringen vil leve op til sit løfte om at tage koncessionen fra Atlantia.

Der er allerede bestilt en ny bro, som skal opføres af selskaberne Salini Impreglio og Fincantieri. Den nye viadukt skal indvies næste sommer, skriver Reuters.

/ritzau/