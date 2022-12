Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kæmpe storm har bragt sne og vind af kolossal styrke med sig til det amerikanske Midtvesten. Veje er blevet spærret, skoler lukket, og i nogle områder meldes der om 1,20 meter nyfalden sne.

Mindst tre mennesker er omkommet i uvejret. Der er opstået tornadoer i de sydlige stater, og sneen har lagt sig overalt i andre stater.

I Louisiana blev en dreng og hans mor dræbt, da deres hjem blev ødelagt af en tornado. Det skriver BBC.

Omkring 3.000 fly er blevet forsinket, og over 160 andre fly er blevet helt aflyst.

En mand hjælper en kvinde, som er gledet af vejen i Provo Canyon i Provo, Utah, USA. Foto: GEORGE FREY Vis mere En mand hjælper en kvinde, som er gledet af vejen i Provo Canyon i Provo, Utah, USA. Foto: GEORGE FREY

Mere end en halv million mennesker i fire stater, Nebraska, Wyoming, South Dakota og Minnesota, er blevet varslet om mere kraftig snestorm. Millioner af andre rundtomkring i landet har fået mindre alvorlige vejrvarsler.

Der er udsendt alvorlige stormvarsler for området langs Den Mexicanske Golf. Det indbefatter Louisiana, Mississippi, Alabama og en del af Florida.

I byen Shreveport i Louisiana ledte redningsfolk i timevis, før det lykkedes dem at finde en mor og hendes søn, som desværre var omkommet.

Den otteårige Nikolus Little blev fundet omkring 700 meter fra familiens hjem. Liget af hans mor, den 30-årige Yoshiko A. Smith, blev fundet en gade borte under et stykke affald.

En reporter interviewer et byrådsmedlem foran ødelagte bygninger, efter en tornado ramte syd for New Orleans 14. december 2022. Foto: Christiana Botic Vis mere En reporter interviewer et byrådsmedlem foran ødelagte bygninger, efter en tornado ramte syd for New Orleans 14. december 2022. Foto: Christiana Botic

Sheriffen Steve Prator fortalte den lokale tv-station KSLA, at faren havde meldt dem savnet.

»Vi kunne ikke engang finde huset, som han beskrev sammen med adressen,« sagde sheriffen. »Alt var bare borte.«

En 58-årig dame blev fundet død uden for sit hjem i St Charles Parish. Hun blev også dræbt, da en tornado ødelagde hendes hus,

Mindst 18 tornadoer ramte Texas, Lousiana, Oklahoma og Mississippi tirsdag. Mange blev såret, og flere bygninger blev væltet af stormen.

En mand rydder fortov for sne. Foto: GEORGE FREY Vis mere En mand rydder fortov for sne. Foto: GEORGE FREY

Stormen begyndte ødelæggelserne sidste fredag, og det meste af USA ventes at blive kraftigt berørt, når det kolde vejr og snefaldet fortsætter østpå de kommende dage.