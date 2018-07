Det er ikke kun chokolade, du kan ende med at skulle spejde forgæves efter på supermarkedets hylder i fremtiden. Også bananer er truede, og de kan risikere at uddø indenfor de næste fem til ti år.

Det skyldes en tropisk svamp, der angriber og ødelægger bananafgrøder, og som spreder sig hurtigt.

Banan-marker i Venezuela Foto: HELENE VALENZUELA Vis mere Banan-marker i Venezuela Foto: HELENE VALENZUELA

Forskere har tidligere advaret om, at den populære frugt er i fare, og de kan nu se, at svampesygdommen spreder sig gennem Afrika og Asien med kurs mod Sydamerika, skriver New York Post.

Sydamerika er verdens største producent af en af de mest populære spisebananer, der går under navnet Cavendish.

For at redde bananen har forskerne sat alt ind på at finde en måde at gøre afgrøderne modstandsdygtige overfor svamp, der er dødbringende for bananer. Og måske skal løsningen findes i Madagascar, hvor eksperter har fundet en særlig vild bananart, der lader til at være immun overfor svampen.

Bananhøst i Mellemamerika Foto: OSWALDO RIVAS Vis mere Bananhøst i Mellemamerika Foto: OSWALDO RIVAS

Bananerne fra Madagascar kan ikke spises, så forskere vil prøve at undersøge, hvad det er, som gør afgrøderne immune overfor svampen og se, om det kan overføres til de spiselige bananarter.

Richard Allen, der er seniorkonservator ved Kew Royal Botanic Gardens, udtaler til BBC, at bananen fra Madagascar kan have genetiske træk, som beskytter den mod sygdommen.

»Vi ved det ikke, før vi har undersøgt bananen grundigt, men før vi kan gøre det, er vi nødt til at sikre os, den bliver reddet.«

Der findes kun fem modne banantræer med den vilde banan i Madagascar, og nu arbejder videnskabsmænd på højtryk for at bevare dem, så de kan bruges til videre forskning.