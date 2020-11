Orkanen Iota er natten til tirsdag nået til Nicaragua, hvor borgere og myndigheder frygter det værste.

Kategori 5-orkanen Iota er natten til tirsdag dansk tid gået i land langs den nordlige del af Nicaraguas caribiske kyst.

Orkanen forventes at bringe stormflod, massive mængder regn og katastrofale vindstød på op til 260 kilometer i timen med sig.

Ifølge USA's nationale orkancenter (NHC) gik Iota i land klokken 19.00 lokal tid.

På billeder kan man se, hvordan regnen allerede vælter ned i den i forvejen delvist oversvømmede kystby Puerto Cabezas.

- Vi frygter alle for vores liv, siger den lokale beboer Magdalena Bell, der har søgt ly på et tilflugtssted i byen.

Ud over de massive vindstød forventes orkanen at hæve vandstanden i havet til seks meter over det normale.

Orkanen forventes hurtigt at aftage i styrke inde i landet, men den kan give op til 76 centimeter regn flere steder i Centralamerika i løbet af de kommende dage.

Regionen er i forvejen ved at komme sig efter orkanen Eta, der for to uger siden ødelagde marker, udløste jordskred og dræbte omkring 150 personer i Nicaragua.

Mange landsbyer og områder i landet er stadig delvist oversvømmede efter orkanen.

