Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De blev nødt til at udsætte henrettelsen af en fange – fordi de ikke kunne finde en vene, inden tidsfristen blev overskredet.

Det lyder lidt mærkeligt, men fængselsmyndighederne i den amerikanske stat Alabama, kunne ikke få tingene til at fungere, inden tiden løb ud ved midnat.

Så eksekveringen af dødsdommen over Alan Miller måtte udskydes.

Afgørelsen i sidste minut kom, næsten tre timer efter den amerikanske højesteret sagde god for eksekveringen af dommen.

»Af tidsmæssige årsager bliver eksekveringen aflyst, da det stod fast, at den dømtes vener ikke kunne findes inden udløbet af dommen,« sagde John Hamm, kommissær i Alabama.

Aflysningen skete klokken 23.30 torsdag, en halv time før statens dødsdom udløb.

Alan Miller var lastbilchauffør, da han blev dømt for at have slået tre mænd ihjel i 1999 nær Birmingham, Alabama.

Den 57-årige vil gerne forlade dette liv med at inhalere nitrogen hypoxi i stedet for en dødelig indsprøjtning. Men hans advokater havde forlagt hans ansøgning.

Det har aldrig været forsøgt før i USA, men det forårsager døden ved at inhalere nitrogen, i stedet for ilten, som bruges til kroppens normale funktioner.