Mindst 5.000 dyr er fundet døde i en af Kinas centrale provinser, Henan. De mange tusind dyr er formentlig endt døde på gaden efter en misforståelse.

»Området var fyldt med kasser med tusinder af dyr, der allerede var døde, og hele stedet lugtede af rådne kroppe,« siger 'Søster Hua', der er grundlæggeren af dyrevelfærdsgruppen Utopia, til CBS News.

Hun beskriver synet som et levende helvede.

Søster Hua bruger ikke sit rigtige navn, da hun ønsker, at fokus er på dyrene, skriver mediet.

Sådan så det ud, da dyrevelfærfdsgruppen fandt de døde kæledyr Foto: UTOPIA/SISTER HUA Vis mere Sådan så det ud, da dyrevelfærfdsgruppen fandt de døde kæledyr Foto: UTOPIA/SISTER HUA

Redningsgruppen Utopia tror, at årsagen til den store bunke af døde dyr er en misforståelse. Det er nemlig ulovligt at sende levende dyr i 'almindelig indpakning' – altså for eksempel papkasser.

Så når leverandøren er mødt op til en masse levende dyr pakket ind i pap, så har vedkommende efterladt dem. Dyrene er formentlig købt på nettet som kæledyr.

Der var både kaniner, marsvin, katte og hunde i de små metalbure, der var pakket ind i en papkasse med åndehuller.

Men da de hverken havde vand eller mad i buret, så varede det ikke længe, før næsten alle dyr var døde. Først en uge efter reagerede nogen på den store bunke dyr. Det var muligt for Søster Hua og resten af gruppen, der frivilligt redder dyr i Kina, at finde omkring hundrede dyr, der fortsat var i live.

Flere forskellige kælefyr vat døde af sult og tørst. Foto: UTOPIA/SISTER HUA Vis mere Flere forskellige kælefyr vat døde af sult og tørst. Foto: UTOPIA/SISTER HUA

Fragtfirmaet Yunda har ifølge CBS News fortalt lokale medier, at de ikke kender til episoden.

Kort efter redningsaktionen fik Søster Hua og hendes hold på 20 frivillige et tip om, at flere kæledyr skulle sendes fra et nærliggende sted. Her fandt de omkring 1.000 levende kaniner og 1.000 døde.

Søster Hua er både forarget over den uempatiske håndtering af dyr, men frygter også, at de dårlige forhold for kæledyrene kan have sundhedsmæssige konsekvenser.

Tilbage i februar i år kom det frem, at man i Kina slog kæledyr ihjel af frygt for spredning af coronavirus. Det skal du høre mere om i videoen øverst i artiklen.