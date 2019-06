De amerikanske myndigheder er løbet tør for begravelsesplads og beder nu folk om selv at tage sig af de hval-kadavere, der har hobet sig op det sidste halve år.

Intet mindre end 70 døde gråhvaler er i de sidste seks måneder skyllet op på den amerikanske vestkyst.

Det er det største antal hval-kadavere siden årtusindeskiftet, og det har medført, at de amerikanske myndigheder har et reelt pladsproblem.

Derfor beder myndighederne nu de lokale grundejere om hjælp til at begrave de døde gråhvaler. Det skriver blandt andre The Guardian og CNN.

POINT REYES STATION, CALIFORNIA - MAY 25: Beachgoers look at a dead juvenile Gray Whale on Limantour Beach at Point Reyes National Seashore on May 25, 2019 in Point Reyes Station, California. Scientists with The Marine Mammal Center examined the thirteenth Gray Whale that washed up dead on a San Francisco Bay Area beach to try and determine what is killing the whales. Dozens of Gray Whales have been found dead along the Pacific Coast between California and Washington since the beginning of the year, many exhibiting signs of malnutrition. Justin Sullivan/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere POINT REYES STATION, CALIFORNIA - MAY 25: Beachgoers look at a dead juvenile Gray Whale on Limantour Beach at Point Reyes National Seashore on May 25, 2019 in Point Reyes Station, California. Scientists with The Marine Mammal Center examined the thirteenth Gray Whale that washed up dead on a San Francisco Bay Area beach to try and determine what is killing the whales. Dozens of Gray Whales have been found dead along the Pacific Coast between California and Washington since the beginning of the year, many exhibiting signs of malnutrition. Justin Sullivan/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: JUSTIN SULLIVAN

Det er normalt The National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries (NOAA ), der står for at fjerne hval-kadaveret, hvis en død hval skyller op på en privat grund.

Men fordi antallet af kadavere er så voldsomt højt i år, satser myndighederne altså på grundejernes hjælp.

En voksen gråhval er dog hele 12 meter lang og vejer op til 35 tons, så det er det helt store maskineri, der skal benyttes for at begrave en død hval.

En anden løsning på den manglende begravelsesplads er at lade hvalerne rådne op.

Dette er ifølge Stefanie Worwag fra Port Hadlock en 'unik mulighed' for at overvåge og studere, hvor hurtigt forrådnelsen går.

Der er blot det problem, at der er en del lugtgener forbundet med forrådnelsen, som tager omkring et par måneder.

Mindst én person har - ifølge The Guardian - tilbudt at lade en hval rådne op på sin grund. Den frivillige grundejer hedder Mario Rivera og siger til mediet, at 'lugten ikke er så slem endda'.

En af de metoder, som de amerikanske myndigheder har taget i brug for at fremskynde forrådnelsen, er ved at overdænge dem med citrusskaller, da saften for frugten skulle fremme nedbrydelsen.

Indtil videre har NOAA ikke kunnet forklare det skyhøje antal døde gråhvaler, som har fået myndigheden til at aktivere en lov, der giver dem adgang til øgede ressourcer i forbindelse med en undersøgelse af massedøden.

Manglende føde kan dog være et bud:

»Mange af hvalerne har været tynde og fejlernærede, hvilket indikerer, at de ikke har fået mad nok i den periode, hvor de skal fylde fedtdepoterne op, i de måneder de befinder sig i Arktis,« siger Elliott Hazen, forskningsøkolog i NOAA, ifølge The Guardian.

Ifølge forskerne er det kun 10 procent af døde hvaler, som skyller op ved kyster, da resten synker eller skyller op i isolerede områder. Derfor kan det meget vel være, at flere end 530 hvaler – af en population på mellem 20-23.000 – reelt er døde.