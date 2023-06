De lå der side om side i strandkanten. Hundredvis, tusindvis, titusindvis.

Allesammen døde.

»Når vi fik ryddet og renset en strækning, kunne vi vende os om og at se, at en helt ny bølge af dem var kommet ind til kysten,« som Bryan Frazier fra Brazoria County Parks i Texas fortæller til The Washington Post:

»Og så kunne vi starte forfra.«

Både små og store fisk lå døde på stranden. Foto: Quintana Beach County Park

For en kombination af helt særlige omstændigheder slog forleden – i fredags – de mange, mange fisk ihjel, hvorefter de blev ført ind mod land ved Texas' kyst.

Der var sild, ørreder, havkatte, rokker, hajer og havbars. Blandt andet.

Og det var på grund af iltmangel i Mexicanske Golf, at fiskene mistede livet.

Fænomenet sker hver sommer, men fredagens høje vandtemperatur, milde vindforhold og afdæmpede bølger udgjorde 'en perfekt cocktail' for et lavt iltniveau i havet.

Det er ikke skum på havet, man kan se – det er en ny portion døde fisk, der er på vej ind mod kysten. Foto: Quintana Beach County Park

Og ifølge eksperterne hos myndighederne i Brazoria County Parks har der aldrig tidligere ligget så mange døde fisk.

I fredags måtte man i forbindelse med oprydningen bruge både store river og traktorer til at få de titusindvis af fisk begravet i klitterne.

Ifølge The Washington Post flød der flere fisk ind på land både lørdag og søndag.

Ifølge førnævnte Bryan Frazier lugtede der derfor som på »et gammelt fiskemarked«.

Titusindvis af døde fisk flød ind til kysten. Foto: Quintana Beach County Park

Mandag aften skulle strandene ved Quintana Beach County Park igen være fri for de døde fisk.

»Bare fordi det er et naturligt fænomen, betyder det ikke, at det er behageligt – det er ikke noget, man har lyst til at se. Men naturen har altid evne til at slå tilbage,« siger Bryan Frazier.

Foto: Quintana Beach County Park