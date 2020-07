Da 51-årige Thomas Macias fra det sydlige Californien tog til en barbecue-fest i starten af juni måned, vidste han ikke, det ville blive skæbnesvangert.

Til den komsammen blev han smittet med coronavirus, som han senere døde af. Inden sin død nåede han dog at dele en advarsel på sin Facebook-profil.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder CNN.

'Jeg valgte at gå ud for et par uger siden ... på grund af min dumhed satte jeg min mor, mine søstre og min families helbred i limbo. Det har været en meget smertefuld oplevelse. Det her er ikke en joke. Hvis du skal ud, så sørg for at have maske på og hold afstand til andre. Forhåbentlig, med Guds hjælp, vil jeg overleve det her,' skrev Thomas Macias 20. juni.

21. juni afgik han ved døden.

Årsagen var coronavirus.

Thomas Macias havde under store dele af coronakrisen ellers undgået at gå ud til sociale arrangementer og undlod at besøge familien.

Det skyldtes blandt andet, han led af diabetes, som satte ham i risikogruppen, når det kommer til coronavirus.

Men til festen, som fandt sted ved Lake Elsinore nord for Los Angeles, besluttede han sig for at gøre en undtagelse.

Macias var et meget socialt menneske, så besluttede han sig for at tage med til festen, da Californien på det tidspunkt havde besluttet at hæve nogle af sine restriktioner i forbindelse med coronapandemien.

Det fortæller Thomas Macias' svoger Gustavo Lopez til CNN.

»Lige meget hvor han kom, fik han sig venner øjeblikkeligt. Han savnede sine venner og sin familie. Så da nogle af restriktionerne blev hævet, følte han sig mere fri og tog uheldigvis med til arrangementet for at være sammen med sine venner. Og så skete det her,« forklarer Gustavo Lopez.

Årsagen til, at Thomas Macias fik coronavirus, skal findes i en anden person, som deltog i festen.

Personen var testet positiv for covid-19, men da han ikke havde symptomer, mente han ikke, han kunne smitte andre, lød forklaringen.

Efter det stod klart for den smittede gæst, hvad der var sket, besluttede han sig for at ringe rundt til de andre gæster ved festen for at fortælle dem om situationen.

»Som vi forstår det, så havde manden ringet til ham (Thomas Macias, red.) for at sige 'hey, jeg var til festen, jeg vidste, jeg var positiv, men jeg fortalte det ikke til nogen'. Jeg tror, at manden fortrød, at han ikke fortalte det til andre, og derfor ringede han til folk for at sige, at de burde blive testet,« forklarer Gustavo Lopez.

Efter opkaldet besluttede Thomas Macias sig for at blive testet, som en stribe andre gæster til festen.

Herfra gik det hurtigt. Thomas Macias blev testet 15. juni. 18. juni fik han meldingen om, at han var positiv.

Og blot tre dage senere - 21. juni - afgik han ved døden.

I alt blev omkring 12 personer ved festen smittet med coronavirus.