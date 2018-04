Solen titter frem og inde længe vrimler strandene med diverse vandhunde og solbadere, men nu opfordrer norske myndigheder befolkning om at være ekstra forsigtig, når de begiver sig ud mod bølgen blå. Der er nemlig blevet fundet dødeligt giftige ampuller på de norske strande, der kan føre til dødsfald, hvis man rører ved dem.

Norden har som bekendt været ramt af nogle usandsynligt dejlige sommerdage på de seneste, og det har sendt flere folk på stranden end normalt. Og det var netop også en af de strandglade børnefamilier, der for nyligt fandt en af de meget farlige ampuller på en strand i Fjæra i Vestfold, skriver Tønsbergs Blad ifølge Ekstra Bladet.

Ampullerne indeholder blandt andet det farlige blåsyregift og stammer originalt fra 2. verdenskrig, hvor de skulle bruges til at måle, hvor meget gas, der var i bygningerne. Der er dog ingen, der endnu ved, hvorfor så mange af dem er skyllet op på norske strande.

»Det er vigtigt, at du ikke rører ampullen, hvis du finder en. Beholderne indeholder forskellige kemikalier afhængigt af, hvad ampullerne blev fremstillet til at opdage. Alle er giftige, men den farligste ampul er mærket med to grønne ringe og indeholder kaliumcyanid,« siger brandchef ved Hurum Brannvesen, Nils Georg Nordskag, til NRK.

Stoffet giver øjeblikkelig lammelse af åndedrættet. Et indtag på 50 milligram kan betyde døden - en ampul indeholder ca 80 milligram, skriver Hurum Brannvesen på Facebook.

Ampullerne kan variere lidt i udseende alt efter hvilket formål, de var skabt til. På billedet herover har ampullen er rød ring omkring sig, men den kan også findes med andre farve og flere ringe om sig. Den farligste af dem alle er den med to grønne ring rundt om ampullen.

Her ses en liste over de forskellige ampuller, som man skal være opmærksom på.

NRK melder også om lignende fund på to forskellige strande i Tofteby i Buskerud. Derfor er det uhyre vigtigt, at man ser sig for på strandene over sommeren, for Hurum Brannvesen frygter, at der vil skylle flere op i den kommende fremtid.

Dog kan man trøste sig ved tanken om, at ampullerne ikke er farlige, så længe de er intakte, men derfor skal man ikke tage let på myndighedernes advarsel.

»Hele og ubeskyttede ampuller udgør ikke en sundhedsfare, men ampullerne kan være i dårlig stand, og indholdet kan lække let. I hænderne på uvidende, for eksempel børn, kan de forårsage betydelig skade,« fortæller brandchefen fra Hurum Brannvesen.

Derfor råder myndighederne til, at man straks trækker sig væk, hvis man finder en ampul og derefter kontakte politiet eller brandvæsnet.