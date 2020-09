En af danskernes favorit-feriedestinationer er blevet ramt af den cyklon, der de sidste par dage har hærget dele af det vestlige og centrale Grækenland.

Stromens ødelæggelser har været enorme i Grækenland, og Ifølge The Guardian har to mistet livet, en er forsvundet og tusindvis evakueret, fra de voldsomme vindstød og store mængder vand som stormen har bragt med sig.

De græske myndigheder udtalte fredag, at dele af landet var i en nødsituation.

Cyklonen raserede først den i vestlige del af Pelopnnese og De Joniske Øer, hvor den var skyld i store oversvømmelser og strømafbrydelser.

Alene i byen Karditsa har 5.000 indbygger fået oversvømmet deres hjem. (Photo by Kostas Mantziaris / AFP) Foto: KOSTAS MANTZIARIS

Stormen forsatte gennem det centrale Thessalien, hvor den rev træer op med rode, lagde broer under vand og blokerede veje.

Mindst 5.000 boliger er blevet oversvømmet alene i byen Karditsa, rapporterer The Guardian.

Alarmcentraler i landet har modtaget mere end 2.500 opkald fra nødstedte grækere, der var fanget af oversvømmelser i deres hjem eller biler, og mindst 1.000 mennesker er blevet reddet.

En mand overlevede ved at klamre sig til en træstamme i forsøget på at undgå at blive skyllet væk af store vandmasser.

Træer blev revet op med rode, da cyklonen Ianos ramte Grækenland. EPA/SYNETOS KOSTAS Foto: SYNETOS KOSTAS

En ældre kvinde døde i sit hjem, der var blevet oversvømmet, og en 63-årig fårehyrde blev fundet død tæt ved et hospital. Manden var efter alt at dømme i færd med at lede efter sin søn, der var fosvundet, da han blev fanget i uvejret.

En 40-årig kvinde er forsvundet, efter hun trodsede politiets advarsler og bevægende sig ud i oversvømmelserne i sin bil. Bilen er senere blevet fundet af redningsmandskab, men kvinden savnes fortsat.

Lørdag eftermiddag nåede cyklonen Athen, men stormen var mindsket i styrke, og det betød, at hovedstaden slap nådigt.

Det samme gælder Kreta, som lørdag eftermiddag, aften og nat blev ramt af et voldsomt regnvejr, torden og lyn og oversvømmelser.

Græske eksperter er ikke i tvivl om, at cyklonen er et resultat af klimaforandingerne.

»Så voldsomme vejrfænomener er forbundet med klimakrisen, og de vil opstå oftere i fremtiden,« siger professor i geologi Ethymios Lekkas ved Athens Universitet til The Guardian.