En skotsk mand, den 71-årige Colin Weir, vandt for otte år siden en af Europas største lotterigevinster. Men nu er han død.

Colin Weir døde efter kortere tids sygdom, skriver BBC.

Manden og hans hustru vandt dengang 161 millioner pund svarende til omkring 1,4 milliard danske kroner.

Parret proklamerede for nylig, at de skulle skilles efter 38 års ægteskab, og at de ikke ønskede ro omkring sig.

Colin Weir og hans hustru. Foto: Facebook.

Familien har heller ikke ønsket at kommentere Colin Weirs dødsfald, men siger gennem deres talsmand, at de er kede af det samt takker hospitalets personale for god pleje og omsorg.

Da parret for otte år siden vandt de mange penge, havde de svært ved at sove og blev oppe hele natten.

Colin Weir har blandt andet brugt de mange penge på at købe fodboldklubben Partick Thistle og havde planer om at uddele medejerskab til fans af klubben.

Den 71-årige mand efterlader sig to voksne børn.