En østat i Stillehavet har stoppet for al udrejse fra hovedøen i tre dage. Det sker, efter et lig er skyllet ind på land – og liget viste sig at være smittet med covid-19. Det rapporterer Radio New Zealand.

Det drejer sig om en filippinsk sømand, der blev opdaget 11. april på en strand i Vanuatu. Han blev fundet et kort stykke vej fra værftet i hovedstaden Port Vila på øen Efate.

Den samme dag havde et tankskib under britisk flag opdaget, at en af dets sømænd ikke var ombord, da det sejlede ud af Port Vila. Det skriver CNN.

Vanuatus havnemyndigheder gav tankskibet besked på at vende om og sejle ind i havnen igen. Der gik en eftersøgning i gang.

Skibet blev tilbageholdt, efter at liget var blevet fundet. Det blev efterfølgende testet positivt for covid-19, meddeler RNZ.

Det står endnu ikke klart, om manden var død af coronavirussen, eller hvordan han skyllede i land på øen.

Der er registreret meget få tilfælde af coronavirus på øen. Landet Vanuatu har kun rapporteret om tre covid-19-tilfælde. Den første var i november sidste år og to tilfælde mere i marts måned i år.

Som en sikkerhedsforanstaltning er 16 mennesker blevet sat i karantæne. De fleste er de politifolk, som kom til stedet, hvor kroppen blev fundet.

Oppositionslederen Ralph Regenvanu siger på Twitter, at selvom Vanuatu havde nogle 'strikse karantæneregler ved ethvert forsøg på at komme ind i landet', så kunne de ikke forudse, at en død krop med covid-19 ville vaske i land. 'Og derefter blive lagt i det eneste lighus i landet, hvor folk samles for at sørge hver eneste dag'.