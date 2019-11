En hjort, der er fundet død i Thailand, viste sig efter obduktion at have syv kilo plastik og skrald i maven.

En hjort er fundet død i Thailand med syv kilo plastikposer og andet skrald i maven.

Det oplyser en kilde fra myndighederne, som samtidig advarer om skrald, der flyder i landets vand- og skovarealer.

Det sydasiatiske land er en af verdens største forbrugere af plastik, da thailændere ifølge nyhedsbureauet AFP gennemsnitligt bruger op mod 3000 engangsplastikposer hvert år.

Plastposerne kan være til at pakke street food ind, til takeaway-kaffe eller til at bære indkøb fra supermarkeder.

Ifølge kilder fra myndighederne blev den tiårige hjort fundet død i en nationalpark i Nan-provinsen - omkring 630 kilometer nord fra hovedstaden Bangkok.

En obduktion har afsløret "plastikposer i maven, hvilket er en af årsagerne til dens død", fortæller Kriangsak Thanompun, der er chef for det beskyttede område i Khun Sathan National Park.

Poserne i hjorten indeholdt kaffegrums, indpakning til kopnudler, skrald, håndklæder og undertøj ifølge billeder fra nationalparken.

Tabet af hjorten er "endnu en tragedie", siger chefen for nationalparken.

- Det viser, at vi er nødt til at tage det seriøst og begrænse (...) engangsplastik, siger Kriangsak Thanompun og opfordrer til, at der i stedet bruges naturvenlige produkter.

Fundet af hjorten sker, måneder efter at en syg dygong-unge, som er en søko-art, smeltede hjerter i Thailand, da den kæmpede for at komme sig, men døde af en infektion forværret af plastikstykker i dens mave.

Flere store butikskæder har bebudet, at de stopper med at uddele engangsplastikposer.

Herhjemme har regeringen i sit forslag til finansloven også lagt op til, at forbruget af plastik skal ned. Derfor vil regeringen fordoble afgifterne på bæreposer af plast og papir samt på engangsservice.

/ritzau/AFP