En ung kvinde, hvis krop blev fundet parteret i 14 stykker, er død efter en omgang hård sex. Det blev det sørgelige resultat af en Tinder-date.

Forældrene til 24-årige Sydney Loofe var særdeles bekymrede, da hun ikke dukkede op igen efter en date med den 52-årige Aubrey Trail.

En måned senere fandt man hende på en mark i Omaha i Nebraska. Hun var skåret i småstykker og puttet i skraldeposer.

Aubrey Trail og hans veninde, den 25-årige Bailey Boswell, blev sigtet for mord. Det skriver The Mirror.

De to, der er tiltalt for mord: Bailey Boswell og Aubrey Trail.

Under Trails retssag i denne uge kom det frem, at Loofes krop viste tegn på, at hun havde gjort modstand, inden døden indtrådte.

Retsmedicineren, som undersøgte Loofe, udtalte, at hendes ene øreflip var blevet revet i stykker, og hun havde mærker på armene.

Men forvarsadvokaten argumenterede for, at disse skader stammede fra 'voldsom, men aftalt sex'.

Han påstod, at Loofe, som manglede penge, indvilligede i at deltage sammen med Trail i en 'seksuel kvælning'. Det var en del af en fantasi, som skulle blive til en film.

Den 52-årige Aubrey Trail kan se frem til dødsstraf, hvis han kendes skyldig.

Sydney Loofe mødte Bailey Boswell på Tinder, før de gik på date den 14. november 2017. Hun er ikke blevet set i live siden.

Tre kvinder har været i vidnestolen, og de har alle fortalt, at de blev rekrutteret via Baswells Tinder-konto mellem juli og november 2017.

De skulle kalde Trail for 'daddy', og de deltog alle i gruppesex med ham, Boswell og andre kvinder.

En af dem nævnte, at Trail og Boswell havde en taske med en saunadragt, hamre og tænger. Hun fortalte også, at manden ofte talte om hekse og vampyrer.

Der venter Trail dødsdom, hvis han kendes skyldig