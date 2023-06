Et forfærdeligt fald har kostet en 33-årig mand livet.

Manden faldt over en strækning på over en kilometer, da han røg ud over en gangbro ved den berømte kløft Grand Canyon i Arizona.

Historien bekræftes af Sherif-kontoret i Mohave Country Office.

Redningsmandskab og politi blev tilkaldt, da der kom en alarm om, at den 33 årige var faldet.

Han var på vej over en glasbro, som turister kan passere henover den berømte attraktion.

En helikopter blev sendt afsted, og da man fandt manden blev han på stedet konstateret død.

Grand Canyons nationalpark har siden 1979 været med i UNESCOs liste over verdensarv.

Det er langt fra det første dødsfald ved den populære turistattraktion.

Sidste år blev døde en 44-årig mand efter et fald.

Han havde forladt en af stierne.

De lokale myndigheder opfordrede herefter de mange gæster til at forblive på de markerede stier og gangbroer og at holde sig i sikker afstand fra kanten af kløfterne.

»I områder, hvor der er et rækværk eller et hegn, må du ikke klatre over barrieren. Hold øje med alle mennesker i din gruppe, især små børn. Sørg for, at dine rejsekammerater har begge fødder solidt plantet på fortovet eller udviklede stier,« skrev National Park Service dengang i en pressemeddelelse.

Politiet er ved at undersøge omstændighederne omkring det aktuelle dødsfald.

